Elvárják a hallgatók, hogy az egyetemek segítsék az elhelyezkedésüket

A hallgatók közel kétharmada fontosnak tartja, hogy az általuk választott oktatási intézmény szoros partnerséget ápoljon több céggel is, ezzel segítve majd az elhelyezkedésüket - derül ki a Műegyetemi Állásbörze és a MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet legújabb kutatásából. A felmérés rámutatott, a megkérdezett cégek majdnem fele az informatikai képzési és a mérnöki területek hallgatóit támogatná, viszont jelentős a szándék a gazdaság-, társadalmi- és természettudományi területek esetén is.

Az oktatásban lezajló változásokat és fejlődést vizsgálták legújabb kutatásukban Budapest legnagyobb és legrangosabb álláskereső rendezvényének szervezői – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

A Műegyetemi Állásbörze partneri visszajelzései alapján elmondható, hogy tízből kilenc vállalat foglalkoztat gyakornokot, és a cégek harmadánál működik mentorprogram, legtöbbször a szervezeten belül. 96 százalékos arányban tartják fontosnak a vezetők a munkavállalók releváns diplomáját és szakképzettségét, de ugyanilyen arányban érzik elengedhetetlennek a potenciális egyetemek támogatását is.

A kutatásból kiderült, hogy a potenciális egyetemeket támogató cégek 78 százaléka enged betekintést a mindennapi életébe, akár gyárlátogatás, akár nyílt nap formájában, 70 százalék pedig gyakornoki programot biztosít és szakdolgozati vagy projektmunka-témát kínál az érdeklődő hallgatók számára. A vállalatok közel fele mentorálást is kínál.

Több gyakorlatot igényelnének a hallgatók

„A szakkollégiumokban, versenycsapatok munkájában részt vevő hallgatók olyan kompetenciákat szereznek, mint az együttműködés, a felelősségvállalás vagy a határidők betartása, melyek a későbbi munkájuk során is kiemelt jelentőséggel bírnak” – tette hozzá az egyik céges partner. Ehhez képest a hallgatói válaszok alapján csupán a diákok kis része tagja valamilyen szakkollégiumnak és nem jellemző a versenycsapatban való részvétel sem.

A válaszadók szerint fontos a felsőoktatási intézményekben a gyakorlati oktatás. Többségében arról számoltak be, hogy a tanórák valamivel több mint fele gyakorlat, de véleményük szerint ennek az aránynak 75 százalék felett kellene lennie.

Négyezer állásajánlat egy helyen

Az álláskereső hallgatók számára segítséget nyújthat március 21. és 22. között az 53. Műegyetemi Állásbörze, ahol több mint 150 kiállító közel négyezer állásajánlattal lesz majd jelen. Budapest legnagyobb és legrangosabb álláskereső rendezvénye 1995 óta képez hidat a munkaadók és potenciális munkavállalóik között. A munkaadók sokszínűségét jellemzi, hogy foglalkoztatottságuk 11 és 57 ezer fő között mozog. A vállalatoknál foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya pedig szektortól függően 9-100 százalék közötti, átlagosan 65,5 százalék.

„A Műegyetemi Állásbörze szervezői nevében mondhatom, hogy minden évben törekszünk arra, hogy olyan újításokat valósítsunk meg, amelyek fontosak és előre mutatnak, és nem mellesleg segíti a látogatók célirányos keresését, karrierjük beindítását és természetesen a partnerek kényelmét is. Idén elindul a kampuszosítás, ennek első fecskéje a Q épület. 15 kiállító és színes programsor várja az érdeklődőket ebben az épületben is” – mondta el Orbán Balázs, az eseményt szervező Műegyetemi Hallgatói Kft. (MŰHASZ) ügyvezető igazgatója.

Hozzátette, hogy a K épület Tudásfórumában idén tavasszal is számíthatnak az érdeklődők egyéni és személyes CV- és karrier-tanácsadásra, grafológiai elemzésre és CV-fotózásra, de az előző évadok sikerein felbuzdulva újabb műsorral jelentkezik az Állásbörze podcastja is, melynek témája a mentorálás. Emellett elindult a Keress jól! blog is, amelyben az álláskeresőknek nyújtanak segítséget a karrierjük építésében.

Az esemény ingyenes és nyitott minden hallgató, pályakezdő és felsőfokú végzettséggel rendelkező érdeklődő számára.