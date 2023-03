Az autósokat kiszolgáló szervizek és szolgáltatók svájci bicskájává válhat a most induló nDRU startup

Új szolgáltatással, Magyarországon egyedülálló fejlesztéssel könnyíti meg az autósok és az autóipari szolgáltatók életét az nDRU. A startup vállalkozás egyszerűbbé teszi az autószervizek, autómosók, gumisok, műszaki vizsgabázisok és hasonló szolgáltatók napi működését: hatékonyabbá teszi a folyamatokat, kiváltja a telefonos ügyfélkommunikációt, segít az eladásokban és az ügyfélszerzésben is. Az első 100 nDRU-hoz csatlakozó szolgáltató most díjmentes tagságot is kap. Már most az induláskor több szervíz és automosó is csatlakozott a startuphoz.

Az autóipari szolgáltatók egyik legnagyobb problémája az, hogy a működés és az ügyfélkommunikáció nagy része továbbra is telefonon zajlik, ami rengeteg idő ráfordítást igényel. Ráadásul, a szervezési és HR feladatokra is jelentős erőforrás szükséges, ahelyett, hogy a szolgáltató a több, hatékonyabb munka elvégzésére koncentrálna. Az elavult adminisztratív folyamatok jelentős hátrányt jelentenek a szervizeknek és akadályozzák a bevétel termelését, valamint a növekedést. Az iparágnak nagy szüksége van egy olyan rendszerre, mely digitalizálja a folyamatokat, ezzel jelentősen növelve a hatékonyságot. Mindez nem álom többé, köszönhetően a Magyarországon úttörő online szolgáltatásnak, az nDRU-nak – olvasható a szerkesztőségünkbe eljutattott közleményben. Kihagyhatatlan lehetőség az autószervizeknek Az nDRU azon autóipari szolgáltatók jelentkezését várja, akik szeretnék jelentősen egyszerűsíteni folyamataikat és akár 40%-kal növelni hatékonyságukat. A rendszert több évtizedes szerviz tapasztalattal alkották meg, hogy teljeskörűen optimalizálja a szolgáltatók működését a munkalapok felvételétől, az optimalizált munkafolyamatokon és emberi erőforrás menedzsmenten keresztül, egészen az ügyféllel történő, hatékony kommunikációig. „Az ötletet többévtizednyi szervizvezetői tapasztalat inspirálta. Tapasztalt autószervizesként tisztában vagyok vele, hogy melyek azok a munkafolyamatok, amelyek a legtöbb figyelmet és időt vonják el a tényleges munkától. Ezeket a adminisztratív és értékesítési feladatokat váltja ki az nDRU. Ez nem csak a telefonos időpontfoglalás megszüntetésére vonatkozik, hanem a különböző munkafolyamatokhoz kapcsolódó adminisztrációra is, ráadásul a szervizesek és az ügyfelek is nyomon követhetik a javításifolyamat státuszának változásátt. A folyamatok így nem csak egyszerűbbé, hanem átláthatóvá is válnak, ami a felhasználókban is bizalmat ébreszt” – emelte ki Kövesdán Krisztián, a nagy múltú autószerviz, a Kövesdán Kft. ügyvezetője. A legfontosabb szolgáltatások az nDRU világában: Az appon keresztüli foglalásokkal kevesebb a telefoncsörgés. A telefonos ügyfélkommunikáció szinte teljesen kiiktathatóvá válik, chaten is bonyolítható az egyeztetés;

átlátható szerviznaptár munkaterületenként, nemcsak szervizeknek, hanem mosóknak, gumicsere szolgáltatóknak, műszaki vizsgabázisoknak – vagyis minden autóipari szolgáltatóknak;

új ügyfélszerzési csatorna, mivel a felhasználók könnyen rátalálnak az nDRU-ba regisztrált szervizekre és szolgáltatókra;

valós időben követhetőek a szerviz munkafolyamatai az applikáióban;

minden területre kiterjedően átláthatóvá válnak ezek folyamatok, beleértve az ügyfélkiszolgálást, vagy a munkalapot;

jelentősen csökkennek az adminisztratív teendők;

transzparenssé tehető az árazás, egyszerűbbé válik az árajánlattétel;

elektronikus számlázásra és fizetésre is képes az applikáció. Több mint ötven év tapasztalata került egy alkalmazásba A Kövesdán Kft. az egyik legrégebbi múltra visszatekintő autószervíz a magyar fővárosban. A családi vállalkozást Kövesdán Krisztián édesapja, Kövesdán András autóversenyző, többszörös gyorsasági- és rallybajnok alapította 1972-ben. „Én voltam az első már évtizedekkel a rendszerváltás előtt, aki hivatalos BMW márkaszerviz volt, és sokáig az egyetlen. Az évek során a cég vezetése mellett folyamatosan dolgoztam, a versenyautókat is én szervizeltem, nagyrészt márkafüggetlenek voltunk. Most az nDRU-val mi is egy új szintre léptünk, mivel ügyfeleink telefonálás nélkül tudnak hozzánk időpontot foglalni és az appon keresztül látják, hol tart a javítási folyamat. A szervizben dolgozó munkatársainkról pedig hatalmas adminisztratív teher került le azzal, hogy nem kell folyamatosan telefonálniuk és mind a naptárat mind pedig a munkalapokat egyszerűen tudják kezelni” – fogalmazott Kövesdán András. Hogyan is néz ki a folyamat autós vásárlói oldalról? Az nDRU ingyenesen elérhető Android és Apple készülékekre is. Az autós felhasználó belépését követően egy térkép jelenik meg, amelyen megtalálhatja a közelben lévő autószervizeket, szolgáltatókat. Ez önmagában hiánypótló, de az applikáció ennél sokkal többre képes. A vásárlók a szolgáltatóra kattintva részletes képet kapunk a nyitvatartásról, az elérhető szolgáltatásokról és az árakról. Sőt, az általuk keresett szolgáltatások kiválasztása után az alkalmazás felkínálja azokat az időpontokat, amikor a szerviz fogadni tudja járművüket. A kiválasztott időpontot pedig azonnal le is lehet foglalni. „Az appon keresztül történő időpontfoglalássall jelentősen megkönnyítjük az ügyfél életét, de a sokszor nehézkes időpontegyeztetési folyamat a szerviznek is jelentős hatékonyságnövekedést hoz. Az nDRU azzal a céllal indult, hogy az online munkaszervezéssel időt spóroljunk, mivel rengeteg erőforrást von el a szervizes munkáktól az adminisztráció és a telefonos ügyfélkommunikáció” – részletezte Kövesdán Krisztián. Az nDRU segítségével ezért nemcsak az időpontegyeztetést lehet kiváltani, hanem a szervizben lévő gépjármű javítását is nyomon tudja követni a tulajdonos. Óriási segítség, hogy az alkalmazás használója azt is előre tudhatja, várhatóan mikor készül el az autója. Az nDRU appon az autótulajdonosok a szerviz előzményeket és költségeket is egyszerűen megtalálják. Az úttörő megoldások sora itt még nem ért véget: az alkalmazást használók az appon keresztül fizethetik ki a szervizelést és e-mailen azonnal megkapják számlájukat is. Így az nDRU digitális folyamatai jelentős adminisztrációs terhet vesznek le a szolgáltató válláról és segítenek optimalizálni a működést. Az első 100 szerviz, amely csatlakozik még díjmentesen juthat hozzá az nDRU használatához, mert a szolgáltatás most indult el, így ezzel szeretne a csapat kedveskedni azoknak a szervizeknek, amelyek már a kezdeti szakaszban támogatják részvételükkel a közösséget.