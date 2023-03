Nagy János: A veszélyek korába léptünk, békére van szükség

A világ a veszélyek korába került, a próbatételek végét még nem lehet látni, és a világ talán még soha nem állt olyan közel a harmadik világháborúhoz, mint most, ezért békére van szükség - hangsúlyozta Nagy János Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár szerdán Szabadkán – hangsúlyozta Nagy János Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár szerdán Szabadkán, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 175. évfordulóján tartott központi vajdasági megemlékezésen.

„Bármi megtörténhet. Egy dolog biztosan nem. A magyar kormány nem fogja föladni a stratégiai céljait. Nem adjuk föl, hanem tovább folytatjuk a nemzet határok feletti egyesítését, ahogy nem állunk le az elmúlt években megkezdett, kifejezetten sikeres gazdaságfejlesztési programjainkkal sem. Nem adjuk fel, hanem továbbfejlesztjük a magyar iskolákat és óvodákat. És nem adjuk fel azt a célunkat sem, hogy Szerbia minél hamarabb európai uniós tagállam legyen” – közölte az államtitkár.

Nagy János hozzátette: úgy látja, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség sem fogja feladni a stratégiai céljait, amelyeknek köszönhetően a vajdasági magyarság ma már a Kárpát-medence egyik legjobban szervezett, világos jövőképpel rendelkező közössége.

Emlékeztetett arra, hogy az idén ünnepeljük Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját. Mint mondta: az ő életútja tökéletes példa arra, hogy magyarnak lenni nem vér és nem származás, hanem sokkal inkább elhatározás kérdése. Ez egy olyan döntés, amelyet minden egyes nap újra és újra meg kell hozni – tette hozzá.

A politikus Széchenyi Istvánt idézte, aki azt mondta, magyarnak lenni felemelő érzés, de nem kifizetődő. Nagy János erre vonatkozóan kiemelte, hogy „Magyarország nemzeti kormánya és a Vajdasági Magyar Szövetség vezetői azon dolgoznak, hogy magyarnak lenni ne csak felemelő, hanem kifizetődő dolog is legyen”.

Rámutatott, hogy a 12 pont azzal az óhajjal kezdődik, amellyel Magyarország Alaptörvénye végződik, vagyis hogy legyen béke, szabadság és egyetértés. „De van-e béke, van-e szabadság, van-e egyetértés a mai világunkban? Van-e béke, van-e szabadság, van-e egyetértés Európában, azon belül Közép Európában? Úgy látjuk, hogy a békéről rajtunk, magyarokon kívül ma már csak kevesen beszélnek” – hangsúlyozta. Az államtitkár szerint a magyaroknak volt alkalmuk elégszer megtapasztalni, hogy a háború nem igazságot hoz, hanem szenvedést, özvegyeket, árvákat, lerombolt otthonokat. „Ma Európában ugyanakkor nincs magányosabb, és nincs megvetettebb dolog, mint az azonnali tűzszünetet és a mihamarabbi békét követelni. Magyarország és a magyar kormány azonban a rá nehezedő állandó nyomás ellenére ki fog tartani a béke mellett” – szögezte le.

Véleménye szerint ma Európa a szabadsággal sem áll túl jól, de „bárhogy csűrjék-csavarják is a szabadság fogalmát Nyugaton, bármekkora nyomást is helyezzenek ránk, a magyar szabadság akkor is azt fogja számunkra jelenteni, hogy megvédjük a zsidó-keresztyén értékeinket, a magyar családokat, az édesanyák és édesapák szeme fényét, a gyermeket. És a mi szabadságunk szellemében fogjuk felnevelni a magyarok következő nemzedékét, következő nemzedékeit is. Mert mi, magyarok még mindig úgy gondoljuk, hogy csak a szabad egyénekből lehet szabad közösség, csak a szabad ország lehet magabíró, csak a szabad és független ország tudja megvédeni a népeit, csak a szabad ország tud más országokkal önszántából és önérdekéből együttműködésre és szövetségre lépni – magyarázta.

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke ünnepi beszédében kiemelte: a magyar nemzet ereje kultúrájának nagyságában rejlik, ha arról lemondunk, darabokra hullunk. Politizálásunk alapja nem lehet egyéb, mint a kultúránk, amelyben a fogalmak értelmezése nem önkényes, az embereknek van méltóságuk és becsületük, a nemzeteknek önállóságuk, a gyalázatos cselekedetek pedig következményekkel járnak – szögezte le.

A politikus végül arra hívta fel a figyelmet, hogy Kossuth Lajos, Petőfi Sándor és a többi 1848-49-es forradalmár szellemiségéhez kell felkapaszkodnunk, nem pedig őket magunkhoz rántanunk, iszapbirkózásra invitálnunk. Vannak fogalmak, amelyek kiüresítéséhez sem európaiként, sem magyarként, sem az Európai Unión kívül létező polgárként nem asszisztálhatunk. Március idusa arra emlékeztet, hogy sohasem lehetünk egyedül, mert van kikhez igazodnunk – zárta szavait a VMSZ elnöke.