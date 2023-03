Videón, ahogy emberek közé hajtott az autós a Hungária körútnál

A járdára hajtott és több gyalogost is elsodort egy autó a Kerepesi út és a Hungária körút kereszteződésénél kedden reggel. Az esetről most egy videót is megosztottak.

Reggel 8 órakor egy személygépkocsi a Hungária körútról kanyarodott a Kerepesi útra, amikor felhajtott a járdára és elsodort öt gyalogost.

A balesetben ketten könnyebben megsérültek, őket a mentők a helyszínen ellátták. A gépjármű vezetője azt mondta a rendőröknek, hogy rosszul lett, ezért hajtott fel a járdára. A mentők kórházba vitték a 27 éves sofőrt. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. „A képsor szerencsére félelmetesebb, mint a valóság, ám így is elég rémisztő, ahogyan az irányítás nélküli autó szinte utat vág a várakozó gyalogosok között. A sofőr azt mondta a kollégáinknak, hogy rosszul lett, ezért a mentők kórházba vitték." – írták a Budapesti Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán.