Szánthó Miklós: A gyermekvédelem elleni lobbizással árul hazát Cseh Katalin Brüsszelben

Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint „a gyermekvédelem elleni lobbizással árul hazát Cseh Katalin Brüsszelben”.

Szánthó Miklós a Facebookon kedden úgy fogalmazott, hogy a hazaárulásban a baloldali EP-képviselők mindig fáradhatatlanok: az elfuserált brüsszeli szankciók és a fegyverszállítások támogatása mellett a gyermekvédelmi törvény támadására is van idejük.

Kapcsolódó tartalom

A Momentum Mozgalom európai parlamenti (EP-) képviselőjét az sem zavarja ebben a ténykedésében, hogy az elmúlt hetekben az egész társadalmat megrázó esetek tették minden eddiginél világosabbá: meg kell védeni a gyermekeinket – írta a főigazgató.

Hozzátette, Cseh Katalint az sem zavarja, hogy tavaly három és fél millió magyar szavazott arra: el a kezekkel a gyermekektől.

Most ezek ellenére is azon fáradozik, hogy minél több tagállamot és a nyílt társadalom hálózatához tartozó szervezetet mozgósítson Brüsszel oldalán a hazánk ellen folyó, gyermekvédelmi törvényt megtámadó perben, és ezért nyílt levelet küldözget elvtársainak az EP-ben, Magyarország és a gyermekvédelem ellen uszít – írta Szánthó Miklós, hozzáfűzve, hogy a baloldal továbbra is az úgynevezett LMBTQIA+-lobbi oldalán áll, szemben a magyar emberek döntő többségével, akik inkább tovább szigorítanák a jogszabályokat.

„A gyermek szent és sérthetetlen, de a dollárbaloldal számára semmi sem drága: ők már ki vannak fizetve, ezért az sem fáj nekik, ha hazánkat mondvacsinált brüsszeli hecckampányok segítségével fosztják meg az országnak járó forrásoktól” – olvasható a bejegyzésben.