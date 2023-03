Valóban menthetetlen a penészes VHS kazetta?

A penész az egyik legrosszabb dolog, ami egy videókazettával történhet. Jobb esetben csak felületi penészről van szó, amitől még a kazetta megnézhető, rosszabb esetben „bemászik” a rétegek közé és szabályosan összeragasztja a szalagot. A problémát megelőzhetjük, ha megfelelő körülmények között tároljuk a VHS-eket, de akkor sem biztos, hogy kukába kerülnek a családi emlékek, ha már megtörtént a baj.

A VHS minden túlzás nélkül forradalmasította az emberek életét. Utat nyitott az otthoni mozizás élményének, és olcsó alternatívát kínált a családi emlékek megőrzésére. Sikere az olcsóságában és a könnyű kezelhetőségében rejlett, amivel a régi, celluloidalapú filmtekercseket szélsebesen kiszorította a piacról. Viszont nem örökéletű a VHS kazetta sem.

A legtöbb digitalizálással foglalkozó szakértő, ha meglátja a penészes videókazettát, azonnal vissza is adja a tulajdonosának, mivel szennyezett állapotban nem tanácsos betenni a lejátszóba.

„A penésznek, lévén hogy az is gomba, vannak spórái. Amikor betesszük a kazettát a lejátszóba, a fejegység kihúzza a szalagot, rajta a penésszel, ami a nagy sebességű mozgástól lehullik a lejátszóban. Onnan pedig könnyedén fertőzi tovább a következő kazettát. Sőt a fejegységet is elkoszolja, így a szalagról egyre rosszabb minőségű képet tud adni a lejátszó, míg végül marad a hangyaháború. Ha pedig nem csak felületi a penész, hanem rendesen beivódott a belső rétegekbe is, akkor az orsó szorul, a szalag pedig szakad, akár 4-5 cm-enként is” – mondta Stier-Nemes Lenke, az Emlékmentő Digitalizáló Stúdió kommunikációs vezetője.

Hogyan tároljuk megfelelően a VHS-eket?

A 80’-as évektől az analóg VHS kazetták több évtizeden át álltak az emberiség szolgálatában. Esküvők, születésnapok, nyaralások, de a kedvenc filmjeink és családi emlékeink is ezekre kerültek. Az egykor nagy becsben tartott videókazetták ma már sokszor pincékben, padlásokon vagy garázsokban várják a sorsukat, miközben tulajdonosaik mit sem sejtenek arról, hogy az adathordozók károsodnak.

„Az egyik fő ellenségük a penész, ami elsősorban a fűtetlen, szellőzés nélküli, esetleg párás helyeket kedveli. A penész először csak a szalag szélein jelenik meg, de az idő múlásával a felületére is átterjed. Így tehát érdemes szobahőmérsékleten, száraz helyen tárolni a videókazettákat. A legjobb, ha egy légmentesen záródó dobozba tesszük őket a lakás egy olyan pontjára, ahol stabil hőmérséklet uralkodik. Így attól is megóvhatjuk a szalagot, hogy egy óvatlan kisegér megrágja, vagy hogy pókotthonná változzon a kazetta” – tanácsolta az emlekmento.hu szakértője.

Lenke hozzátette: fontos tudni, hogy a mágnesszalag nem bírja jól az extrém hőmérséklet változásokat, így a kerti sufnik kerülendőek. Gondoljunk csak bele, hogy ezekben a helyiségekben nyáron 40-50 fok is lehet, télen pedig kemény mínuszok is. Ugyanígy a tűző nap sem tesz jót neki, hiszen a műanyag tok az UV fénytől erősen öregszik.

Mit tehetünk, ha már penészes a kazetta?

Habár sokan nem bajlódnak vele, az ország néhány pontján vannak olyan digitalizálással foglalkozó szakértők, akik speciális módszerrel meg tudják menteni a penészes VHS kazettákat is.

„Ilyenkor szét kell szerelni a VHS-t, és speciális tisztítófolyadékokkal letakarítani a szalagot. Ez első körben általában egy felületi tisztítás, amit szükség szerint akár többszöri vegyszeres áttekercselés is követhet. Ezt a munkafolyamatot ráadásul nem is lehet gépesíteni. Nem tudni előre, hogy milyen feszítésnél szakad a szalag, ez akár néhány méterenként is változhat a penészesedés súlyosságától függően. Az egyik legrosszabb állapotú VHS kazettát konkrétan centinként kellett lefejteni az orsóról, és nagyjából három napig küzdöttek érte az Emlékmentős kollégák, de végül egy egészen jó minőségű felvételt lehetett menteni egy olyan esküvőről, amelyen még ott volt a rajongott dédi mama” – árulta el Stier-Nemes Lenke, az Emlékmentő Digitalizáló Stúdió kommunikációs vezetője.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)