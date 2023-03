Idén is változatos programok várják az ünneplőket március 15-én

Idén is rengeteg programmal készülnek március 15-én Budapesten. Reggel a nemzeti lobgó felvonása után az ünnepi díszmenet a Magyar Nemzeti Múzeumhoz indul. A Várkert Bazár is kiemelt helyszíne lesz a megemlékezésnek, ahol kiállítással és tematikus programokkal várják az érdeklődőket. Orbán Viktor miniszterelnök délután Kiskőrösön, Petőfi Sándor szülőházánál mond ünnepi beszédet.

Március 15-én reggel katonák sorakoznak majd a Kossuth téren. Kilenc órakor vonják fel a nemzeti lobogót.

Innen ünnepi huszármenet indul a Magyar Nemzeti Múzeumhoz, amely a forradalom egyik meghatározó helyszíne volt. Itt lesz a központi megemlékezés.

Már felépítették a színpadot, itt mond beszédet Csák János kulturális és innovációs miniszter. A múzeum tematikus kiállításokkal készül. Idő- és térutazásra hívják a látogatókat.

A múzeumi tárlatvezetés során nemcsak papíralapú térképekkel, hanem telefonos QR kóddal is be lehet csatlakozni a túrába. 4 különböző téma közül lehet választani, így mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt. A kódot be kell olvasni és már meg is jelenik a térkép. A témák közül a családi útvonal a gyerekeknek is izgalmas lehet.

A múzeum erre az alkalomra készített játékokkal is várja a látogatókat. Ez a kártyapakli például a 12 pontot játékosan ismerteti.

„Most teljesen újdonság a múzeumi játéktér, ahol nagyon sokféle 1848-as forradalomhoz és a szabadsághoz kötődő saját fejlesztésű játékot fogunk bemutatni: ilyen például többféle kártyajáték” – mondta el a múzeum főosztályvezetője.

A másik kiemelt helyszínen, a Várkert Bazárban is elvégezték az utolsó simításokat. A Gyere ki a partra kiállítást a Kisképző művészdiákjai készítették. A János Vitézt ábrázoló képek éjjel, kivilágítva is megtekinthetők.

„A csikósudvarban azt gondolom, hogy egy ilyen igazi forradalmi forgatag lesz majd látható, hiszen egy huszártáborban várjuk a gyerekeket. Lesz verbunkos zene, toborzó harangszó, gyerekek csinálhatnak maguknak kokárdát, illetve kis lovasbábut, amellyel gyakorlatilag kipróbálhatják, hogy milyen is lehetett huszárnak lenni” – ismertette a Várkapitányság vezérigazgató-helyettese.

És a múzeumhoz hasonlóan a budai palotanegyedben is lesznek történelmi séták.

Már hagyomány, hogy ingyenesen látogatható a Parlament március 15-én. Délelőtt tíztől, esten hat óráig megtekinthető a Szent Korona, a Díszlépcsőház és a Kupolacsarnok.

Kiskőrös, ahol Petőfi Sándor született 200 évvel ezelőtt, szintén kiemelt helyszín idén. Itt mond ünnepi beszédet Orbán Viktor miniszterelnök délután három órától, amit az M1-en élőben láthatnak majd.

Kiemelt kép: katonai tiszteletadással felvonják a nemzeti lobogót az 1848-49-es szabadságharc és forradalom kitörésének 172. évfordulóján az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2020. március 15-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor).