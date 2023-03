Petőfi 200 – Műsorfolyam március 15-én a közmédia csatornáin

A március 15-i nemzeti ünnepen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére a közmédia valamennyi csatornája tematikus műsorokkal készül. A filmek mellett stúdióbeszélgetések és különleges, kifejezetten erre az alkalomra készült műsorok, valamint a Petőfi-bicentenáriumhoz kapcsolódó produkciók is helyet kaptak a programkínálatban.

A közmédia március 15-i műsorfolyama hagyományosan 9 órától a Kossuth téri zászlófelvonás közvetítésével kezdődik, amelyet élőben követhetnek a Dunán. A csatorna március 15-én 10:15-től szintén élőben közvetíti a Díszünnepséget a Múzeumkertből, délután 14:15-től pedig a miniszterelnöki megemlékezést Kiskőrösről. Az ünnepségek előtt és után is élő stúdióműsorral, az ünnephez kapcsolódó tematikus tartalommal várják a nézőket.

A Duna egész napos ünnepi műsorfolyamában kapott helyet 15:40-től „Ébredjünk és fogjunk kezet…” – Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nyomában Erdélyben című dokumentumfilm. 18:50-től a csatorna saját gyártású ismeretterjesztő filmjét láthatják Márciusi ifjak – Rendhagyó történelemóra: 1848 címmel, amelyet a Mit kívánt a magyar nemzet – Történelmi séta Bécsben, Pozsonyban, Budapesten című 2009-es film alapján készítettek, és a történelemkönyvek lapjairól ismert forradalmi eseményeket mutatja be. 21:20-tól Sára Sándor 1978-ban forgatott történelmi filmje, a 80 huszár idézi fel a Lenkey huszárszázad történetét. A Duna a csatornán március 4-én debütált Petőfi 200 szuperkoncertet is megismétli 23:30-kor, amelyben Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, valamint a Modern Art Orchestra adott közös koncertet a hazai zenei élet kiváló szólistáival.

Az M5 csatorna is élő közvetítésekkel várja március 15-én nézőit. 10 órától, majd 17:30-tól a Pesti Vigadóból közvetíti az állami elismerések átadását, 16 órától pedig a Kossuth- és Széchenyi-díjak, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetések díjátadó ceremóniáját láthatják a Parlamentből. A csatornán klasszikus irodalmi és történelmi témájú filmekkel is adóznak március 15-e emlékének. Napközben több Petőfi-vers is elhangzik majd neves színművészek tolmácsolásában a csatornán, 20:10-től pedig az Oscar-díjas Zsigmond Vilmos operatőr által rögzített Bánk bán operafilm látható.

A Kossuth Rádió délelőtt és délután is több órás élő műsorfolyammal várja a hallgatókat. Beszámolnak a budapesti Múzeumkertben zajló ünnepségről, kapcsolnak Kiskőrösre, de tudósítanak az országhatárokon innen és túl élő magyarok ünnepléséről, beleértve a diaszpórában élő honfitársainkat is. A hallgatók megismerkedhetnek az állami díjak kitüntetettjeivel, valamint a ’48-49-es hősök ma élő leszármazottjaival, többek között Petőfi Sándor, Batthyány Lajos, és Dessewffy Arisztid oldalági rokonaival. A hely című műsor a Hadtörténeti Múzeumból jelentkezik, a Nagyok vendége pedig Margócsy István irodalomtörténész, Petőfi-kutató lesz, aki a nagy költő életének kevésbé ismert történéseiről szolgál részletekkel a hallgatóknak.

A Dankó Rádió Petőfi 200 műsorsorozatában március 15-től naponta, 16:52-től a költő 200 versének megzenésített változatát hallhatják, egy-egy neves művészünk előadásában. A műsorhoz sok vadonatúj zenei felvétel is készül, és ismertetik a versek hátterét, keletkezésüknek körülményeit is.

Az M2 Gyerekcsatorna Hetedhét kaland című ismeretterjesztő műsorában általános iskolások ünnepi megemlékezését mutatják be, és a Rímerdő sorozat március 15-i különkiadása is látható, amelyben a Nemzeti dalt filmesítik meg.

Az M2 Petőfi TV egész héten tematikus adásokkal várja nézőit. Március 13-án az Akusztik című műsorában 21:15-től Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák a Petőfi-albumukból csemegéznek. Március 15-én, ami az M2 Petőfi TV születésnapja is, a Friss című műsor egy tematikus, kettős ünnepi adással készül, a csütörtök esti Adom a dalod!-ba pedig érkezik a vers-megzenésítéseiről ismert Kávészünet együttes. A Petőfi Rádióban március 15-én egész nap magyar zenék szólnak, a műsorokat is a „Szabadság, szerelem” téma köré rendezik. Érdemes lesz követni a csatorna on-line felületét is, ahol tematikus tartalmakkal várják a látogatókat.

