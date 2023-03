Milyen az élet az OKJ után?

A felnőttképzők 2020. december 31-ig indíthattak OKJ tanfolyamokat azzal a feltétellel, hogy a vizsgákat, beleértve a javító- és pótvizsgákat is, legkésőbb 2022. december 31-ig be kell fejezni. Sok felnőttképzőnél még 2022 elején is volt mód a becsatlakozásra, de tavaly szeptember óta már erre sem nyílt lehetőség. Oktatási szakértővel jártunk utána, mennyire vonzóak az új képzéstípusok.

A szakképzési rendszer változásaként két új opció áll a tanulni vágyó felnőttek előtt, a részszakmák és a szakképesítések. A 2019-ben megjelent kormányrendelet alapján tanfolyami formában 73 részszakmát lehet tanulni. Emellett jelenleg közel 400 jóváhagyott programkövetelménnyel rendelkező szakképesítés található az ikk.hu weboldalán, de az ígéretek szerint folyamatosan bővülni fog a kínálat.

„A szakmai képzések, szakképesítések körét a korábbi OKJ-ben szereplő, a Szakmajegyzék szakmái közé be nem került szakképesítések egy része, a korábbi OKJ-ban szerepeltetett egyes szakképesítés-ráépülések, illetve a rövidebb ciklusú és speciális tartalmú képzések alkotják” – fejtette ki Szabó Andrea, a TanfolyamGURU.hu oktatási szakértője.

Mi változott, mi nem?

Ezeket a képzéseket felnőttképzők is indíthatják, de fontos újdonság, hogy a felnőttképzésben elválik az oktatás és a vizsgáztatás. Míg az OKJ-s képzések esetében iskolák is megszervezhetik a vizsgákat, és a tanulók a megszokott környezetükben adhatnak számot a tudásukról, az új rendszerben a felnőttképzők csak tanúsítványt állíthatnak ki, a szakképesítést igazoló bizonyítványhoz akkreditált vizsgaközpontban kell majd vizsgázni. A képesítő vizsga sikeres teljesítése esetén a tanulók államilag elismert, szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt szereznek.

A változások következtében letisztult a képzéskínálat, eltűnt sok hasonló és egybeolvadtak az egymásra épülő képzések. Ugyanakkor az előzetes félelmekkel ellentétben nagyon sok képzés megmaradt, nem változott. Továbbra is államilag elismert végzettséget lehet szerezni az új szakmai képzésekkel is, emellett frissültek a tematikák, naprakész ismereteket sajátíthatnak el a tanulni vágyók.

„Az új rendszerben több szakmát is lehetőség van online is elsajátítani. Ez újdonság az OKJ-s tanfolyamokhoz képest, rugalmasabb oktatást biztosít a jelentkezőknek. Jelentek meg új, az Országos Képzési Jegyzékben nem szereplő képzések is, melyek már most nagyon népszerűek, például a sminkes és szempillaépítő, illetve a drogerista” – avatott be Szabó Andrea, akitől az is megtudtuk, hogy olyan szakmák is bekerültek a szakképesítések közé, amelyek a mai trendeknek jobban megfelelnek. Ilyenek a fejlesztő képzések, amelyek specializáltabb tudást adnak, mint korábban, vagy a dajka képzés, amellyel már bölcsődékben is el lehet helyezkedni.

„Hosszú távon a központi vizsgázásnak piactisztító hatása lehet. A nem megfelelő képzők kiszűrésével jobb minőségű szakemberek kerülnek majd ki a munkaerőpiacra” – tette hozzá Szabó Andrea.

Vonzóak az új képzéstípusok

„Az elmúlt 1-2 év jelentkezési hulláma után, az OKJ kifutásával most kevesebben érdeklődnek az új képzések iránt, de azt látjuk, hogy folyamatosan növekszik a kereslet. A tanulni vágyóknak is meg kell ismerkedni az új képzési rendszerrel, ami időbe telik, de az online részvételi lehetőségek növekedése miatt a továbbiakban olyanok is be tudnak kapcsolódni, akiknek eddig nem volt rá lehetőségük” – mutatott rá a TanfolyamGURU.hu oktatási szakértője.

A legnépszerűbb szakmák listája 2022-ben:

1. Dajka

2. Pedagógiai asszisztens

3. Gyógypedagógiai asszisztens

4. Segédgondozó

5. Személy- és vagyonőr

6. Élelmiszer-eladó

7. Sminkes és szempillaépítő

8. Aranykalászos gazda

9. Fitness instruktor

10. Villanyszerelő

A kiemelt kép illusztráció.