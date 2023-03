Kocsis Máté: A magyar baloldal a nyugati világ háborúpárti álláspontját képviseli

A magyar baloldal inkább a nyugati világ háborúpárti álláspontját képviseli, de a magyar érdek az, hogy mielőbb béke legyen – jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

Kocsis Máté a Fidesz és a KDNP által a parlamentnek benyújtott békepárti határozatát ismertetve elmondta, a magyar emberek többször kinyilvánított véleményén alapuló nyilatkozat lényege, hogy egyrészt Magyarország elkerülje a háborús konfliktusba belesodródást, másrészt politikai választ adjon az országot érő politikai nyomásgyakorlásra.

Ez a nyilatkozat a békéről szól, azt szeretnénk ezzel elérni, hogy a béke legyen a kulcsszó, ne pedig a fegyver, a fegyverszállítás, a háború, vagy netán a világháború – fogalmazott Kocsis Máté. A fideszes politikus egyértelműsítette: nincs az az ötlet vagy politikai nyomás, az a nyugatról jövő kérés, amelynek eleget téve az ország belesodródhatna a háborúba.

„Nem értünk egyet az uniós tagállamok közül számos országban már elindított fegyverszállításokkal, és nem értünk egyet azzal a háborús retorikával és kommunikációval sem, amit magyar baloldal vagy a Nyugat visz” – hangsúlyozta.

A Fidesz frakcióvezetője szerint mára az is világossá vált, ha a nyugati nagyhatalmak nem változtatnak a politikájukon, akkor nagyon közel fog kerülni a világháború, ezt azonban mindenképpen el kellene kerülni. Az lenne a magyar, az összeurópai és világérdek is, ha a nagyhatalmak az erejüket, a befolyásukat a béketárgyalások megkezdésére, és nem a fegyverszállításokra fordítanák – hangoztatta.

Műsorvezetői kérdésre Kocsis Máté úgy válaszolt,

a parlamenti vitában elhangzottak alapján a békepárti nyilatkozattal szemben a baloldalnak fenntartása van, ezt pedig mindenféle módosító javaslatokkal és ötletekkel próbálják szétzilálni.

„Mi ezzel nyilvánvalóan nem értünk egyet, azt állítjuk, hogy ez a békepárti nyilatkozat a magyar érdekek szempontjából íródott meg” – szögezte le a politikus. Kocsis Máté megjegyezte, miután a magyar baloldal inkább a nyugati világ háborúpárti álláspontját képviseli, ezért nem számít arra, hogy megszavazzák majd ezt a nyilatkozatot, sőt, a következő napokban és hetekben támadni fogják ezt a politikai állásfoglalást.

Arra a kérdésre, hogyan jelenik meg a politikai nyomás Brüsszel részéről, Kocsis Máté úgy válaszolt, a magyar baloldal „Brüsszel magyar hangja”, vagyis amit Brüsszel kritikaként megfogalmaz, azt vagy a magyar baloldaltól hallotta, vagy maga a baloldal is a brüsszeli álláspontot képviseli. Rámutatott: a választási kampányban világosan látszott, hogy a baloldal nem a magyar álláspontot képviseli, „és most már tudjuk azt is, hogy ezért dollárt is kapnak cserébe”.

Vélekedése szerint ameddig például a genderkérdésben, a háború vagy béke vitájában, a migrációban „nem egy követ fújunk a brüsszeli bizottsággal”, vagy nem állunk át a háborúpárti oldalra, addig mindenféle elvonásokkal, feljelentésekkel, jelentésekkel és eljárásokkal tartják nyomás és támadás alatt Magyarországot.

Mint mondta, erre a politikai nyomásra használható eszköz a békepárti parlamenti határozat, amelyet fontos lenne minél szélesebb körben elfogadni. De látszik, hogy a magyar baloldalra ebben sem lehet számítani – jegyezte meg.

Kocsis Máté a nyilatkozat részleteiről szólva elmondta,

a háborús konfliktus kezelésének véleménykülönbsége ellenére Magyarország a NATO és az Európai Unió elkötelezett tagja. „Azok vagyunk, és azok is maradunk”.

„A magyar érdekek minden érdeknél fontosabbak, tehát ha ez nem egyezik a brüsszeli érdekkel, akkor is a magyar érdeket fogjuk képviselni” – jelentette ki Kocsis Máté. Megjegyezte: a magyar baloldal éppen fordítva cselekszik, ha brüsszeli érdek nem egyezik a magyar érdekkel, ők akkor is a brüsszelit fogják képviselni.

