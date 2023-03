Tömegbaleset az M1-es autópályán: tíz mentőautó és három mentőhelikopter is a helyszínre érkezett, sok a sérült

Több autó és egy kamion ütközött össze az M1-es autópálya 26-os kilométerszelvényénél. A teherautó átcsúszott a szembejövő sávba, ezért mindkét irányba lezárták az autópályát. A balesetben többen megsérültek, több autó kigyulladt. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, a rendőrök és a mentők is. Az M1 Híradója szerint tíz mentőautó és három mentőhelikopter is a helyszínre érkezett.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője nyilatkozott a Híradónak.

„Tömeges baleseti protokollnak megfelelően riasztottunk több mentőhelikoptert és számos mentőautót, akik már a helyszínre értek, folyik a sérültek ellátása. Az első visszajelzés alapján 25-30 sérült ellátása folyik ezekben a percekben, de ezek még nem végleges adatok, több jármű is kigyulladt, a felderítés és az ellátás folyik. Az egységes mentőszolgálat és a mentésszervezés egyik fontos értéke, hogy ezt pillanatok alatt meg tudjuk oldani, hiszen a kommunikációs láncunk segítségével végrehajtottuk a szükséges riasztást, több mentőállomás, sőt több vármegye mentőse erői is a helyszínre értek, és együtt dolgoznak most a sérültek érdekében. Jelen pillanatban is még folyik a sérültek vizsgálata, egyelőre az első visszajelzés arról szólt, hogy a körülbelül a sérültek fele súlyosan, másik fele könnyebben sérült, hogy pontosan hányan vannak és hogy milyen sérüléseket szenvedtek, erről a helyszíni ellátás végén tudok beszámolni. A nagy sérültszámra való tekintettel több kórházba is fogjuk szállítani a sérülteket, ugye a mentőhelikopterek segítségével nagyon gyorsan tudjuk távolabbi kórházakban is elhelyezni a súlyos sérülteket, ennek a tervezése a helyszíni ellátással párhuzamosan a mentésirányításunkban folyik” – fogalmazott.

