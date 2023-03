Tömegbaleset az M1-es autópályán: 43 jármű érintett, folyik a sérültek ellátása

Súlyos tömegbaleset történt az M1-es autópályán, Mány térségében. Legalább 25-30-an megsérültek miután több autó és egy kamion ütközött össze. Az autók közül több kigyulladt. Az M1 információi szerint, a porvihar miatt történt a baleset, mert szinte nullára csökkent a látótávolság. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, a rendőrök és a mentők is. Több mentőhelikopter is a helyszínre érkezett.

Harminckét személyautó, öt kisteherautó és hat kamion érintett az M1-es autópályán, Mány térségében történt balesetben, amely a sztráda 30-as kilométerszelvényénél, a Győr felé vezető irányban következett be. A teherautó átcsúszott a szembejövő sávba, ezért mindkét irányba lezárták az autópályát. A balesetben többen megsérültek, több autó kigyulladt. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, a rendőrök és a mentők is. Az M1 Híradója szerint tíz mentőautó és három mentőhelikopter is a helyszínre érkezett.

Szabó-Bisztricz Anettet a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője nyilatkozott az M1 Híradójának.

„A balesetben érintett hat kamion, de összegzésben 43 jármű az M7-es autópálya Győr felé vezető oldalán.

A 43 járműből 19 személygépkocsi, egy furgon, valamint egy kamion vezető fülkéje égett teljes terjedelmében.

Ebből adódóan rendkívül összetett tűzoltási és mentési munkára volt szükség a helyszínen. A Katasztrófavédelem összesen 17 tűzoltóautót, köztük gépjárműfecskendőt, visszaállítót, és különleges szereket riasztott a helyszínre. A tűzoltás és a mentés párhuzamosan ment, hiszen a tűzoltóknak nem csak a lángok megfékezéséén kell dolgozniuk kint a helyszínen, hanem az esetleges autóban rekedt emberek felkutatását is el kellett végezniük. Ebben 17 tűzoltó autó vett részt a helyszínen, az M7-es autópályán, Bicske térségében. És maga az autópálya másik oldalán is történ egy kisebb baleset, melyben 2 személyautó volt érintett, ezek a járművek nem gyulladtak ki.”

„A műszaki mentés jelenleg is folyamatban van, többen érintettek a balesetben, ezért melegedő buszok is érkeztek a helyszínre, a készenléti rendőrség és a bicskei önkormányzati tűzoltóságtól is. Beszorult sérült a helyszínen nem volt, a tűzoltóknak autókba szorult embereket nem kellett kiszabadítaniuk, viszont nagyon összetett, összehangolt mentésre volt szükség. A tűzoltás egyszerre két irányból párhuzamosan folyt, összesen tíz víz- és habsugárral annak érdekében, hogy a lángok terjedését minél hamarabb megfékezzék” – részletezte.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, a tömeges baleseti protokollnak megfelelően riasztottak több mentőhelikoptert és számos mentőautót, akik már a helyszínre értek, folyik a sérültek ellátása.

„Az első visszajelzés alapján 25-30 sérült ellátása folyik ezekben a percekben, de ezek még nem végleges adatok, több jármű is kigyulladt. Az egységes mentőszolgálat és a mentésszervezés egyik fontos értéke, hogy ezt pillanatok alatt meg tudjuk oldani, hiszen a kommunikációs láncunk segítségével végrehajtottuk a szükséges riasztást, több mentőállomás, sőt több vármegye mentőse erői is a helyszínre értek, és együtt dolgoznak most a sérültek érdekében”.

Hozzátette,

az első visszajelzések alapján körülbelül a sérültek fele súlyosan, másik fele könnyebben sérült, hogy pontosan hányan vannak és hogy milyen sérüléseket szenvedtek, erről a helyszíni ellátás végén tudnak beszámolni.

„A nagy sérültszámra való tekintettel több kórházba is fogjuk szállítani a sérülteket, ugye a mentőhelikopterek segítségével nagyon gyorsan tudjuk távolabbi kórházakban is elhelyezni a súlyos sérülteket, ennek a tervezése a helyszíni ellátással párhuzamosan a mentésirányításunkban folyik” – fogalmazott.