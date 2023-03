Országszerte komoly gondokat okozott a viharos erejű szél, megdőlt a fővárosi szélrekord

Országszerte komoly gondokat okozott a viharos erejű szél, összesen több mint 410 esetben kellett intézkedniük a tűzoltóknak. És ebben nincs benne az a tömegbaleset, amelynél a szakemberek sorozatosan végeztek műszaki mentéseket az M1-es sztrádán. A vihar miatt a legtöbb bejelentés Pest vármegyéből érkezett.

Gyökerestül fordított ki egy 10-15 méter magas fenyőfát az orkán erejű szél Kecskeméten. A fa a villanyvezetékekre dőlt, ami veszélyeztette a házak áramellátását. A tűzoltók azonnal a helyszínre érkeztek, hogy kivágják a fát.

Nem ez volt az egyetlen eset Bács-Kiskun vármegyében, a reggeli órákban itt történt a legtöbb kár a viharos szél miatt.

„A lakosok kettéhasadt, valamint kidőlt fák, és lehasadt nagyméretű faágak eltávolításához kérték a tűzoltók segítségét. Ezek a fák kerítésre, úttestre, valamint vezetékekre dőltek” – közölte Kovács Andrea, a Bács-Kiskun vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Győrben is gyökerestül tépte ki a fákat a szél. Egy panelház tetejét is megbontotta és kordonokat döntött a járdára.

„108 kilométer/órás széllökést is mértek. A városban több helyen látszik a nyoma ennek az erős szélnek, elég, ha csak a mögöttem látható kerítésre nézünk. Hiszen jóformán ez bárkire ráborulhatott volna de úgy tudjuk, hogy személyi sérülés itt nem történt” – mondta az győri M1 tudósítója.

Pest vármegyében okozta a legtöbb kárt az orkán erejű szél. A János hegyen a reggeli órákban 114 kilométer/órás széllökéseket is mértek, ami a mai nap rekordja.

„A Normafán is hasonló a helyzet, mint országszerte, hatalmas szél van, az előbb egy picit kisütött a nap, de ez az orkán erejű szél nem sokat segít az ember hőérzetén. Itt ilyenkor szombaton teltház szokott lenni, most viszont szinte egy lélek sincsen. Amikor idefele jöttünk, akkor még egy kis hószállingózással is találkoztunk” – mondta az M1 tudósítója.

A Balaton déli partján a szél miatt annyira háborgott a víz, hogy a járdára is kicsaptak a hullámok. Bár itt komoly károkat nem okozott a szélvihar, napközben a 90 km/órát is meghaladták a széllökések.

Bár a kora esti órákra országszerte enyhült a szél erőssége, összesen több mint 410 káresetben kellett intézkedniük a katasztrófavédelem munkatársainak. És ebben nincs benne az a tömegbaleset, amelynél a szakemberek sorozatosan végeztek műszaki mentéseket az M1-es sztrádán.

Kiemelt kép: M1