Lobog a szélben a szélzsák – szeszélyes időjárással indul a hétvége

Markáns hidegfront vonul át. Az északnyugati szél sokfelé viharossá fokozódik. A legerősebb lökések jellemzően 70-90 km/h körül várhatók. Kora reggel a Kisalföldön, Sopron környékén, majd a Dunántúli-középhegységben, Balatonnál, Dunazug-hegyvidéken, illetve a Börzsöny, Mátra magasabban fekvő részein a déli órákig helyenként óránkénti 90-100 kilométeres erősséget meghaladó lökésekre is számítani lehet. Este csillapodik a szél – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék, majd felhőátvonulások zavarják a napsütést, de a Miskolc-Békéscsaba vonal mentén és attól északkeletre a nap nagyobb részében több felhő lehet. Arrafelé kialakulhatnak záporok, sőt hózáporoknak is van esélye. Az északnyugati szél sokfelé viharos lesz, a magasabban fekvő helyeken 90 km/h feletti lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 12 fok között valószínű, de a délnyugati határnál ennél kissé melegebb is lehet. Késő estére -1 és +5 fok közé hűl le a levegő.

Szombat délután várható időjárás. (Fotó: met.hu)

A legtöbb helyen csökken a felhőzet, ugyanakkor az északkeleti összeáramlás mentén maradhatnak felhős körzetek, emellett a nyugati országrész fölé fátyolfelhők sodródhatnak. Csapadék nem várható. Az északnyugati szél eleinte még többfelé erős lesz, de fokozatosan mindenhol gyengül és hajnalra már mindenhol mérsékeltté válik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és +2 fok között valószínű, de az északi völgyekben ennél kissé hidegebb is lehet.

Szombat este várható időjárás. (Fotó: met.hu)

A kiemelt képünk illusztráció. (Fotó: MTI/Sóki Tamás)