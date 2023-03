Hey June! és PASO-lemezbemutató a Müpában

Új lemezét a Müpában mutatja be a Pannonia Allstars Ska Orchestra (PASO) májusban, néhány hétre rá pedig ugyanott a Hey June! könnyűzenei sorozat várja a közönséget négy napon át.

Június 6. és 9. között a Hey June! keretében érkezik a Bohemian Betyars, az elmúlt években egyre népszerűbb 4S Street, a hiphop újhullám felkapott sztárja, Co Lee, és a 80 éve született Jim Morrisonról is megemlékeznek. Előttük azonban a hazai ska színtér legsikeresebb formációja, a PASO lép fel – közölték a szervezők az MTI-vel.

A PASO egy kétszeres Latin Grammy-díjas zenei producerrel, Victor Rice-szal együttműködésben május 19-én különleges műsorral jelentkezik a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben A karibi Bartók-kaland címmel. Az amerikai, de az elmúlt húsz évben Brazíliában élő Rice-szal közösen készített új PASO-lemezen a magyar népdalkincs válogatott dalait helyezték át az egzotikus, karibi zenei környezetbe. A frontember KRSA és zenekara népzenei körökben ismert zenészeket hívott el erre az estére, az Aurevoir. frontembere, Agócs Márton is csatlakozik hozzájuk a színpadon.

A Hey, June!-koncertek velejárója, hogy a fellépő együttesek mindig valami egyedi, tőlük nem megszokott koncepcióval érkeznek a Müpába. A sort egy kifejezetten erre az alkalomra összeállt projekt nyitja június 7-én a Fesztivál Színházban: Nové Soma (Middlemist Red, MORDÁI), iamyank és Vangel Tibor (Sexepil, Volkova Sisters) arra vállalkoznak, hogy a 21. század hangján idézzék meg Jim Morrison, a 20. század egyik legnagyobb hatású rockzenekara, a Doors frontembere életművét.

Visszatér zenei gyökereihez a közvetlen hangulatú koncertjeiről és pörgő ritmusú muzsikájáról ismert Bohemian Betyars. A magát speed-folk-freak-punk zenekarként definiáló együttes a hazai és nemzetközi turnék után müpás koncertjükre alapvető zenei hatásaik – a magyar népzene, a tradicionális cigányzene és a balkáni, fúvósokban bővelkedő folk – keresztmetszetében gondolták és hangszerelték újra dalaikat. Az eredetileg hatfős zenekar erre az estére fúvósokkal, vonósokkal és a Parno Graszt tagjaival egészül ki június 7-én a Fesztivál Színházban.

Másnap ugyanott Halász Kolos, vagy ahogy többen ismerik, Co Lee ad koncertet. Tizenöt évesen Bécsben, egy amerikai magániskolában kezdett el rappelni, ennek is köszönhető, hogy angolul és magyarul is magabiztosan pörög a nyelve. Az angol sikerdalok és egy Beton.Hofival közös turné után nemrég jelent meg első magyar nyelvű albuma, a Cirque de L’homme. Co Lee ugyanis sok más mellett a bohócéletbe is belekóstolt a cirkusziskolában.

A 4S Street tagjai a székelyföldi Gyergyószentmiklósról származnak. Az idén ötéves zenekar könnyed, pop-folkos, fülbemászó dalaival hamar közönségkedvenc lett. Szerzeményeik 2018-ban és 2021-ben is elnyerték A legszebb erdélyi magyar dal címet, tavaly pedig a Petőfi Zenei Díjátadón Az év zenekara elismerést kapták. Első müpás koncertjükre, június 9-én a Fesztivál Színházban a rendhagyó felállás és műsor mellett kizárólag erre az alkalomra szóló meglepetésekkel készülnek.

