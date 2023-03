A Wednesday című sorozatból merített ihletet legújabb TikTok-videójához Győrfi Pál: az Országos Mentőszolgálalat szóvivője a sorozat ikonikus táncjelenetét újraértelmezve mutatja be az újraélesztés fortélyait.

Tavaly novemberi megjelenése óta a Netflix streamingszolgáltató egyik legsikeresebb produkciója lett a Wednesday, amely az Addams Family különc kislányának kalandjait mutatja be. A negyedik epizódban látható táncjelenetet a közösségi oldalakon sokan feldolgozták, így tett most Győrfi Pál is. Legutóbbi TikTok-videójában a jelenetből inspirációt merítve mutatja be a helyes újraélesztés technikáját, sőt, még közben dalra is fakad:

Az eredeti jelenet a sorozatból: