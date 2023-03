Varga Judit: Minden szülő legféltettebb kincse a gyermek, politikai közöségünk számára pedig szent és sérthetetlen

Az egyszülős családok mellett is ott áll a polgári, konzervatív kormány, amely számára a családok támogatása az anyai ösztönhöz hasonló zsigeri ösztön – fogalmazott Varga Judit igazságügyi miniszter csütörtökön az Egyszülős Központ rendezvényén. Kitért arra is: a megengedhetetlen esetek a gyermekvédelmi törvény szigorítására sarkallják a kormányt, még tavasszal benyújtják a javaslatot, mert hazánkban a gyermek szent és sérthetetlen.

A „Hogyan tovább a válás után? A váltott gondoskodás gyakorlata a mindennapokban című konferencián a miniszter azt mondta, a szakmai munka fontos eleme, hogy folyamatosan finomhangolják a rendszert, erre szolgál a családjogi munkacsoport és a csütörtökihez hasonló rendezvények. A váltott gondoskodás tapasztalatait elemezve a jogalkotó is levonhat következtetéseket – jelentette ki Varga Judit.

Szerinte szülővé válni életre szóló felelősség, minden nap vizsgázik az ember, a gyermeknevelés az egyik legszebb feladat, de hatalmas felelősség és kihívás. Minden szülő legféltettebb kincse a gyermek, politikai közösségünk számára pedig szent és sérthetetlen – tette hozzá a miniszter.

Emlékeztetett arra, hogy 2021-ben a GDP 6,2 százalékát a családtámogatásra fordították, ezzel világelsők lettünk, nagy érdeklődés van külföldről a támogatási rendszerünk iránt. Felidézte azt is, hogy egyszerűbbé vált a tartásdíj megállapítása és behajtása. A kormány minden lehetséges módon segíteni fogja az egyszülős magyar családokat – szögezte le Varga Judit.

Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár arról beszélt, a családbarát kormányzatnak minden élethelyzetre válaszokat kell találnia, minden felmerülő problémára megoldást kell kínálnia, ezért van immár több mint harminc támogatási forma a családok számára. Példaként említette, hogy emelt összegű családi pótlékra jogosultak az elvált szülők, az árvaellátás összege duplájára emelkedett, a gyermekápolási táppénzre pedig ugyanakkora időtartamban jogosult az elvált szülő, mint a két szülő együtt.

A váltott gondoskodás, vagy osztott szülői felügyelet mérföldkő a hazai családjogi szabályozásban – mondta az államtitkár. Hozzáfűzte, nemzetközi példák is azt mutatják, hogy ez a megoldás előnyös lehet a gyermekek számára. Hazánkban erre 2022 január elsejétől van jogszabályi lehetőség, tehát bő egy év tapasztalatai állnak rendelkezésre.

Németh Zoltán, a Közép-Európai Mediációs Intézet elnöke elmondta: a mediátorok segítenek a szülőknek a békés megállapodásban a válásnál, „hidakat építenek a harcolók között”, úgy, hogy a gyermek mindenek felett álló érdekét nézik. A váltott gondoskodás a gyakorlatban lehet ötven-ötven százalék, de akár hetven-harminc vagy nyolcvan-húsz százalék is – közölte Németh Zoltán. Hozzátette: ha a szülők jó megállapodást kötnek és azt be is tartják, az számos előnnyel jár számukra és a gyermek számára is.

Beneda Attila családügyekért felelős helyettes államtitkár szerint a váltott gondoskodás lehetővé tétele is azt mutatja, hogy „finomhangolásra mindig készek és képesek vagyunk, nem hivatali szobában találjuk ki az intézkedéseket, hanem a való élet problémáira reagálunk”. „A kormány nem avatkozik bele a családok életébe, a szabad döntést próbáljuk segíteni” – mondta Beneda Attila.

Rámutatott, hogy 2021-ben negyvenéves csúcsot döntött a házasságok száma és hatvanéves mélyponton volt a válások száma. A kormány a sérülékeny helyzetben lévőket is támogatja, diverzifikáljuk a családtámogatásokat, hogy minden helyzetben segítséget nyújtsanak – hangsúlyozta a helyettes államtitkár. Megjegyezte: a tartásdíj hozzáférésének javításával óvjuk az egyedül helytállni próbáló szülőket”.

Nagy Anna, az Egyszülős Központ vezetője azt hangoztatta, „mindig a gyermek szülei maradunk, szülőként sosem tudunk elválni egymástól”, ez fontos kiindulási pont a váltott gondoskodás szempontjából. „A váltott gondoskodásról mindenkinek van véleménye, általában erős érzelmi véleménye, ezért akartunk utánajárni, hogy az érzelmeken túl miről szólnak ezek a helyzetek” – mondta Nagy Anna az általuk végzett kutatással kapcsolatban.

Megjegyezte: végre odafigyelnek az egyszülős családokra, korábban nem törődtek az úgynevezett csonka családokkal, például az egyedülálló szülők mintegy negyede nem kapta meg a tartásdíjat.

Az Egyszülős Központ tájékoztatása szerint kutatásuk a váltott gondoskodásról 2021 őszén indult azzal a céllal, hogy erről a terjedőben levő gyermekelhelyezési formáról, az így élő elvált szülők és gyermekek mindennapjairól ismereteket szerezzenek.

Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a gyermekek egy szülőnél eltöltött ideje nagy változatosságot mutat, a családok egy része szigorú rendszert követ abban, hogy melyik napon hol van a gyermek, másoknál alig-alig vannak erre vonatkozó szabályok.

A kutatás nem támasztotta alá azt a vélekedést, miszerint a váltott gondoskodást elsősorban azok a szülők választják, akik a házasság alatt is jól együtt tudtak működni és viszonylag egyenlően osztották meg a feladatokat. „A váltott gondoskodás legfontosabb előfeltételét az adta, hogy a szülők megbíztak abban, hogy a másik is megfelelően el tudja látni a gyermeket, vele is biztonságban van” – állapította meg az Egyszülős Központ.

Az Egyszülős Központot 2018 óta működteti az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány, célja, hogy egyenlő esélyt teremtsen a több mint félmillió egyszülős gyereknek, és támogató közegként segítse az egyszülős családok mindennapjait.