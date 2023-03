Orbán Viktor: Magyarország vezetése elég erős ahhoz, hogy távol tartsa az országot a háborútól

Bagdy Emőke: A pedofília szexuális deviancia és büntetendő! Ha nem mondjuk ki, hogy ezt nem engedjük, akkor nagy baj lesz!

A pedofília szexuális deviancia és büntetendő! Ha bármiféle más elnevezést gyártott is rá az új nevezéktan, ez akkor is a pedofília kategóriájába esik, mert a még fejlődésben lévő ifjúságnak a traumatizálásáról van szó. Ha pedig tettekre is sor kerül, akkor mondjuk ki, megrontásáról van szó – mondta Professzor Dr. Bagdy Emőke. A klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta szerint az a szemléleti szabadosság, amit az LMBTQ mozgalom előidézett, az a szabadosság irányába vezető szexuális tolerancia követelménye, célja pedig a normalitás határainak a kitágítása.