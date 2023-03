Varga Mihály: A 2023-as költségvetés a rezsivédelem mellett garantálja Magyarország biztonságát is

Az Országgyűlés szerdai ülésén megemlékezett a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok ünnepnapjáról, majd megkezdte a 2023-as költségvetés módosításának tárgyalását.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok ünnepnapja

Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke felidézte, hogy 1990-ben ezen a napon, március 1-jén kezdték meg működésüket Magyarország új polgári nemzetbiztonsági szolgálatai: az Információs Hivatal és a Nemzetbiztonsági Hivatal. Jelentős fejlemény volt ez a rendszerváltás idején, hiszen az új, demokratikus alkotmányos rendszer kialakítása teremtette meg a lehetőséget arra, hogy jogállami alapelvek szerint működő nemzetbiztonsági szolgálatok jöhessenek létre – mutatott rá.

Emlékeztetett:

2001-ben az Országgyűlés az emléknapok sorába iktatta március 1-jét, mint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok napját, majd 2015-ben az ünnepnap törvényi megerősítést nyert.

Kiemelte: a szolgálatok kezdettől töretlenül látják el az alaptörvényben is meghatározott feladatukat, védik Magyarország függetlenségét és törvényes rendjét.

Hangsúlyozta: egy háborús veszélyekkel és fenyegetettségekkel teli időszakban felértékelődik a nemzetbiztonsági szolgálatok munkája. Az emléknap arra nyújt lehetőséget, hogy köszönetet mondjanak a szolgálatok munkatársainak Magyarország nemzeti szuverenitásának védelme, valamint a biztonság és a belső rend garantálása terén végzett munkájukért – mondta.

A költségvetés módosítása

Budapest, 2023. március 1. Varga Mihály pénzügyminiszter előterjesztőként felszólal a 2023-as költségvetés módosításának vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2023. március 1-jén. MTI/Bruzák Noémi

Varga Mihály pénzügyminiszter expozéjában elmondta: amikor tavaly nyáron benyújtották a költségvetést, világszerte kevesen gondoltak arra, hogy a szomszédban zajló háború még most is szedni fogja áldozatait, a magyarok pedig azzal számoltak, hogy a koronavírus-válság utáni gyors gazdasági kilábalás tartós lehet. A költségvetést annak tudatában tervezték, fogadták el, hogy a 21. században Európa közepén gyorsan visszaállítható lesz a béke, azonban kiderült, hogy nem feltétlenül közös, globális érdek a gyors európai béke – mondta.

Úgy látja,

egy évvel a háború kitörése után már világszerte elhúzódó háborúval számolnak.

Kiemelte: az elhúzódó háború és a szankciós energiaválság gyökeresen megváltoztatta a gazdasági körülményeket, a kormánynak pedig a családok és a gazdaság védelme érdekében e változásokhoz kellett igazítani a költségvetést. Gyorsan kellett cselekedniük, és a rendkívüli jogrend lehetőséget adott a szükséges módosítások gyors és hatékony elkészítésére – magyarázta.

Közölte: a kormány decemberben veszélyhelyzeti rendeletben rögzítette a 2023-as költségvetés módosításait, megtartva az eredeti büdzsé irányvonalait. A rendeletben foglaltakat januárban törvényjavaslatként is beterjesztették, így azt az Országgyűlés teljes jogkörrel a megszokott módon is tárgyalhatja – mutatott rá.

Varga Mihály elmondta:

a járvány sújtotta évek után 2023-ban már második éve tart az orosz-ukrán háború, nyomában pedig a szankciós infláció és az energiaválság.

A kormány célja a megváltozott helyzetben is a családok, a nyugdíjasok, a munkahelyek és a magyar gazdaság védelme, valamint Magyarország biztonságának garantálása, és e célokat továbbra sem adja fel – jelentette ki.

Kifejtette: a 2023-as költségvetés a rezsivédelem költségvetése, és ez a módosítás után még inkább igaz. A kormány továbbra is minden magyar háztartás számára fenntartja a rezsicsökkentést az átlagfogyasztás erejéig, illetve kiterjeszti az önkormányzatokra és a vállalkozásokra is – mondta.

Közölte: emellett a kormány megvédi a családtámogatásokat, sőt tovább bővíti az intézkedések körét. A költségvetés a januári 15 százalékos nyugdíjemelés fedezetét is biztosította, amely a 13. havi nyugdíjat is érintette. Fontos cél a 2010 óta létrejött egymillió új munkahely megvédése, ezért folytatódnak a munkahelyvédelmi programok, a munkát terhelő adókat pedig továbbra is alacsonyan tartják – sorolta.

Megjegyezte:

elsődleges továbbá Magyarország biztonságának megőrzése, a honvédség fejlesztése és a közbiztonság megerősítése, amit a költségvetésben létrehozott és idén is fenntartott honvédelmi alap garantál.

A miniszter fontosnak nevezte továbbá a költségvetési hiány és az államadósság csökkentését, valamint azt, hogy a szankciós energiaválság miatt a kormány takarékos gazdálkodást folytat továbbra is.

Varga Mihály kitért arra: 2022-ben úgy érték el a kimagasló, 4,6 százalékos gazdasági növekedést, hogy az országnak járó uniós forrásokat még mindig nem kapták meg. Mivel Magyarország az Európai Bizottság minden feltételét teljesítette és az újabbakat is teljesíti, joggal bízhatnak abban, hogy a forrásokat hamarosan megkapják – jelentette ki.

Azt mondta: azt is várják, hogy meghallva a magyar kormány több éve hangoztatott kérését, az Európai Unió hozzájárul Magyarország határvédelmi költségeihez.

A tárcavezető hangsúlyozta: a szomszédban elhúzódó háború zajlik, amelyre Brüsszel elhibázott szankciók sorozatával válaszolt. A most benyújtott költségvetés-módosítási javaslat azonban ebben a nehéz, veszélyekkel terhelt időszakban is képes alapot adni ahhoz, hogy az eredményeket megvédjék, „egyszerre tükrözi a magyar családok, vállalkozások és munkahelyek védelmének, valamint az egyensúlyi mutatók javításának célját” – fogalmazott Varga Mihály.

A 2023-as költségvetés stabilitását emelték ki a Fidesz-KDNP vezérszónokai az idei büdzsé módosítását célzó törvényjavaslat szerdai parlamenti vitájában, ahol a Demokratikus Koalíció (DK) felszólalója a rendeleti költségvetés visszavonását és új beterjesztését sürgette.

Fidesz: a költségvetés jól reagál a háborús környezetre

Bánki Erik (Fidesz) elmondta, az elhúzódó háború és az elhibázott szankciók miatt Magyarországnak soha nem látott kihívásokkal kell szembenéznie, a magyar családok életkörülményei, a gazdaság védelme, a munkahelyek megmentése a kormány kiemelt célja volt és eddig ezt sikerült is megtartani. A magyar gazdaság idén várhatóan másfél százalékkal bővül úgy, hogy közben csökken a költségvetési hiány és év végére egyszámjegyű lesz az infláció – mondta.

Hozzátette: a 2023-as költségvetést módosító törvényjavaslat jól reagál a háborús környezet okozta változásokra, ennek köszönhetően a magyar gazdaság elkerüli a recessziót, a javaslat megvédi a családokat, biztosítja a nyugdíjak reálértékének megőrzését és garantálja Magyarország biztonságát.

A fideszes politikus szerint 2023 a legveszélyesebb év lesz Magyarországon a rendszerváltás óta, ezért a kockázatokat csökkenteni, a tartalékokat növelni kell.

Hozzátette: a külső körülmények változása ellenére sem mond le arról a kormány, hogy az idei büdzsé a rezsivédelem költségvetése. Kitért arra, hogy az ország tavalyi energiaszámlája négyezer milliárd forinttal nőtt, ezért a rezsivédelmi alap 2600 milliárd forintot biztosít a megnövekedett kiadások támogatására.

Szerinte az átlagfogyasztásig egy család havonta 181 ezer forint rezsitámogatást kap, ezzel az EU-ban Magyarország támogatja a legnagyobb mértékben a családokat.

Szűcs Lajos (Fidesz) azt mondta, a honvédelem meghatározó szerepe mellett a közbiztonság is kiemelt hangsúlyt kap az idei költségvetésben. Kifejtette, a honvédelemre fordított források 2010-hez képest hatszorosára, 1395 milliárd forintra emelkedtek.

Beszélt arról is, hogy a kormány bölcsen döntött akkor, amikor a parlament elé hozta a költségvetés módosítását.

DK: vonják vissza a rendeletben módosított költségvetést!

Varju László (DK) azt javasolta, hogy a kormány vonja vissza a rendeletben módosított költségvetést és terjesszen be egy új törvényjavaslatot a Háznak.

Az ellenzéki politikus alaptörvény-ellenesnek tartotta, hogy rendeletben módosította a kormány az idei büdzsét.

A négyezermilliárd forinttal több energiakiadással kapcsolatban azt mondta, jobb gázszállítási szerződést kellett volna kötni és akkor ezt a sok pénzt másra is el lehetne költeni. Szólt arról is, hogy Magyarországnak 17 hónapja rendelkezésére állnak az uniós források, de a kormány „balgasága” miatt nem képes azokat lehívni.

Úgy látta, Magyarország az EU legszegényebb országa, a legnehezebb pénzügyi helyzetben, csődben van.

Szerinte az elmúlt időszakban elrontott gazdaságpolitikát folytatott a kormány, „beruházáshajszolás” folyt, ez pedig a katasztrófa felé vitte az országot, ennek eredménye a vágtató infláció, a rekordgyenge forint, a hiperinflációt majdnem elérő élelmiszerár-drágulás.

Közölte, az ország a recesszió irányába halad, a költségvetési hiány mértéke pedig jelentősen három százalék felett van, az államadósságon belül pedig nő a devizaadósság mértéke. A képviselő rámutatott arra, a kormány csak azt ígérte, hogy idén nem drágul az energia, holott a nemzetközi piacokon csökken a gáz ára.

Kifogásolta azt is, hogy a kormány magára hagyta a kis- és közepes vállalkozásokat a rezsivel, és hogy csökken az egészségügyi kiadások reálértéke.

KDNP: a költségvetés segíti az embereket

Nacsa Lőrinc (KDNP) kijelentette: a költségvetés 2023-ban is stabil, minden nehézség ellenére segíti a magyar embereket. Elmondta, baloldali riogatásoknak nincs alapja, Magyarország egy nehéz évben is tud eredményeket elérni.

Szerinte a háború és a Brüsszel által kivetett szankciók háborús szankciós inflációt generáltak és energiaválságot idéztek elő, a szankciók azonban kevésbé fájtak Oroszországnak, mint az európai embereknek.

Hozzátette: továbbra is harcolni kell azért, hogy mihamarabb béke legyen, ha holnaptól béke lenne, akkor feleződne az infláció. Közölte, harcolni kell azért is, hogy a szankciókat – különösen az energiahordozókra kivetetteket – minél hamarabb vizsgálják felül.

Nacsa Lőrinc a költségvetéssel kapcsolatban a legfontosabb feladatnak az ország békéjének, biztonságának megőrzését, az ország energiaellátásnak biztosítását, a rezsicsökkentés védelmét nevezte.

Elmondta, ebben a rendkívül veszélyes és nehéz helyzetben is bővülni fog a magyar gazdaság. Amíg a kormány az inflációt nem fékezi meg, addig az élelmiszerástopok védik a lakosságot – jelentette ki.

Szóvá tette, hogy a Momentum és a Párbeszéd nem vesz részt a költségvetés vitáján, szerinte azért, mert nem tartják fontosnak az ország ügyeit.