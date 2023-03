Kitüntették a földrengés utáni mentőakcióban részt vevő hősöket

Elismeréseket adtak át magyar mentőalakulatok tagjainak, akik a törökországi földrengés utáni mentésben vettek részt – hangzott el az M1 Híradóban. Rétvári Bence államtitkár hangsúlyozta: a három héttel ezelőtti természeti csapásnál is bebizonyosodott, hogy a magyarokra mindig lehet számítani, de legfőképp a bajban. Törökországban több mint harminc ember életét mentették meg a magyar szakemberek – hangzott el az M1 Híradóban.

Kártyavárként omlottak össze az épületek Törökországban, miután február elején 7,8-es erősségű földrengés rázta meg az ország délkeleti részét.

A HUNOR mentőszervezet tagjai az elsők között érkeztek Törökországba. Csaknem egy hétig megállás nélkül, éjjel-nappal túlélők után kutattak.

Az 55 tagú, tűzoltókból, katonaorvosokból és a mentőszolgálat munkatársaiból álló egység 17 túlélőt és 29 áldozatot emelt ki a romok alól.

De több magyar segélyszervezet is részt vett a mentésben. A Katolikus Karitász többek között egy 17 éves lányt is kimentett, aki négy napot töltött egy beomlott ház alatt. A Baptista Szeretetszolgálat, a Református Szeretetszolgálat, a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat és az Életjel mentőcsoport is több ember életét mentette meg.

A mentőcsapatok egytől egyig heroikus küzdelmet folytattak. Őket tüntette ki szerdán a Belügyminisztérium a helytállásukért.

Kapcsolódó tartalom

Farkas Roland őrnagy 12 éve tagja a HUNOR mentőszervezetnek. Most járt először földrengés sújtotta területen. Az M1-nek elmondta: nem mindennapi megpróbáltatásokon vannak túl, de inkább a sikeres pillanatokra próbál meg visszagondolni.

„Nagyon nehéz volt visszarendeződni az itteni napirendbe, értve azt, hogy az alvásciklusunk teljesen felborult, viszont minden segítséget megkaptunk a katasztrófavédelemtől, hogy ezt a tragikus élményt fel tudjuk dolgozni. Nyilván

feltódulnak az emlékek, de a siker az, ami dominál, az, hogy a HUNOR milyen profin dolgozott kint a helyszínen”

– mondta Farkas Roland őrnagy, a Pécsi Hivatásos Tűzoltóság szolgálatparancsnoka.

Rétvári Bence államtitkár elmondta a mentőegységek kitüntetésére szervezett ünnepségen, hogy a három héttel ezelőtti természeti csapásnál is bebizonyosodott: a magyarokra mindig lehet számítani, de legfőképp a bajban.

„Az egyik legprofibb csapat volt önöké. A nap 24 órájában segítettek a magyarok, olyan váltásban dolgoztak, hogy nem csak reggeltől estig, hanem a nap 24 órájában megállás nélkül kutattak a túlélők után. Ennél szebb misszió nincsen, mint életet menteni, mint más emberek életéért küzdeni” – mondta Rétvári Bence.

Kapcsolódó tartalom

Törökországba összesen nyolc magyar kutató-mentő egység utazott, több mint százötven fővel és 26 keresőkutyával. A magyar szakemberek több mint harminc ember életét mentették meg.

Kiemelt kép: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (Facebook.com)