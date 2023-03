Hazudik, de lebukott az LMBTQ-párti józsefvárosi polgármester

Álhírterjesztésnek nevezte és visszautasította Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője, hogy annak idején az általa vezetett józsefvárosi önkormányzat kitüntette volna a pedofilbotrányba keveredett B. Zsoltot. A hírt Pikó András, Józsefváros jelenlegi polgármestere terjesztette, akiről azonban kiderült, hogy kapcsolatba került a 15 éves fiúszeretőjével dicsekvő pedagógiai asszisztenssel.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője Facebook-felületén hazugságnak nevezte és visszautasította azt a vádat, amely szerint az általa vezetett önkormányzat 2015-ben kitüntette volna a pedofilbotrányba keveredett Bite Zsoltot. A hírt Pikó András, Józsefváros jelenlegi polgármestere terjesztette a fideszes politikusról.

Kocsis Máté bejegyzésében hangsúlyozta: „Ez tipikus baloldali hazugság. A valóság az, hogy sem én, sem az általam vezetett önkormányzat soha nem tüntette ki.”

Kocsis Máté ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy éppen Pikó András az, akiről „előkerült egy korábbi fénykép, ahol egy rendezvényen a 15 éves fiúval szexuális kapcsolatot létesítő pedofillal egy társaságban van. A kínos ügyről a VIII. kerület vezetője hazugságokkal és az én besározásommal igyekszik elterelni a figyelmet, ezért terjeszti az álhíreket”.

A Pikó András által vezetett józsefvárosi önkormányzat egyébként is nyitott a gyermekek felé irányuló szexuális propagandára, hiszen ezt feladatként bele is írták a kerület programjába: „A tavaly elfogadott gyermekvédelmi törvény óta gyakorlatilag ellehetetlenült az ifjúsági felvilágosító- és érzékenyítő tevékenység, az új jogi kereteken belül meg kell találni annak lehetőségét, hogy folytatni lehessen az ifjúság körében a felvilágosító- és érzékenyítőprogramokat” – olvasható a Pikó András vezette Józsefváros 2028-ig szóló esélyegyenlőségi programjában.

A józsefvárosi program az elérendő célok között említi, hogy LMBTQ-személyekről nevezzenek el közterületeket.

Pikó programja szerint a kerület korábbi, fideszes vezetése által elfogadott esélyegyenlőségi programban „nehezen magyarázható módon” nem esett szó az LMBTQ-kisebbségről, a jelenlegi önkormányzat már radikálisan más szemlélettel közelít a szexuális másság kérdéséhez.

Az is olvasható a programban, hogy „a tavaly elfogadott gyermekvédelmi törvény óta gyakorlatilag ellehetetlenült az ifjúsági felvilágosító- és érzékenyítőtevékenység, de – mint írták – meg kell találni annak lehetőségét, hogy folytatni lehessen az ifjúság körében a felvilágosító- és érzékenyítő programokat.”

A Magyar Nemzet értesülései szerint Kocsis Máté hivatali utódja kezdeményezésére is reagált: „Nem, tisztelt Pikó András polgármester úr! Nem kell önnek megtalálnia annak lehetőségét, hogy az ifjúság körében folytassák ezt a propagandát! A kiskorúakról a szüleik döntenek, és nem ön. Arra kérem két józsefvárosi gyermek apjaként, hogy ne is keressen ilyen lehetőséget! Ne költsön erre közpénzt! Mi, kerületi lakosok bőven beérnénk annyival is, ha összetakaríttatná az utcákat.”