A Fidelitas elkezdte a felkészülést a 2024-es EP- és önkormányzati választásra

A Fidelitas elkezdte a felkészülést a 2024-es európai parlamenti (EP) és önkormányzati választásra.

A Fidelitas az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében azt írta: hétvégén megtartották a szervezet országos választmányának tisztújító ülését, amelyen a küldöttek politikai nyilatkozatot fogadtak el.

Ebben rögzítették, hogy a 2024 tavaszi európai parlamenti és önkormányzati választáson két nagy feladat vár a Fidelitasra és jelöltjeire: az Európai Parlamentből „ki kell söpörni a nemzeti érdekeket eláruló dollárbaloldal politikusait és a korrupt brüsszeli baloldalt”.

„A magyar önkormányzatokból pedig ki kell szorítani az olyan politikusokat, akik Magyarország fejlődése és versenyképessége ellen dolgoznak, mindezt helyi kezdeményezéseken keresztül, a fejlesztések és a munkahelyteremtés akadályozásával” – tették hozzá.

„A következő egy éven a következő évtizedeink múlnak. Ennek megfelelő fegyelmezettséggel készülünk a ránk váró feladatra”

– hangsúlyozták.

A politikai nyilatkozatban a nagyobbik kormánypárt ifjúsági szervezete az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban azonnali fegyverszünetet és a béketárgyalásokat sürgetett. A Fidelitas szerint veszélyes, hogy az Európai Unió vezetői és NATO „nem a konfliktus feloldásán és a béketárgyalások kikényszerítésén, hanem a konfliktus elmélyítésén és a fegyveres harcok támogatásán fáradoznak”.

A Fidelitas „felelőtlen árulásnak” tartja, hogy a „dollárbaloldal” még most is fegyverrel szállna be a háborúba, és a szankciók támogatásával még azután is „idegen érdekeket képviselnek”, hogy kiderült róluk: „kilóra megvásárolták őket”.

A kiemelt kép illusztráció.