Visszaköszönt a tél: örömet és gondot is okozott a havazás az ország déli részén

A hétvégére visszatért a tél a Dunántúlra: sűrű havazásra ébredtek a dél-nyugati vármegyékben, van ahol tizenkét centiméternyi hó hullott az éjjel. A csapadék nem okozott fennakadást, a legtöbben inkább örültek a váratlan havazásnak, előkerültek a szánkók, sorra készültek a hóemberek – hangzott el az M1 Híradóban.

Havas reggelre ébredtek vasárnap a Baranya vármegyeiek, leginkább a Mecsek környékén borult fehérbe a táj.

„Az utakat hamar letakarították, így a közlekedésben nem okozott fennakadást a lehullott hó” – mondta egy helyi lakos.

Komlón viszont, aki útnak akart indulni, annak takarítással kellett kezdenie. Volt, aki a járművét, míg mások a járdákat és az utakat tisztították meg a hótól.

„Kicsit meglepődtem, mert nem erre számítottunk az előző napok időjárása alapján. Nagyon szép tavaszias idő volt, most meg újból a tél köszöntött be. Erre február végén még lehet számítanunk, inkább most jöjjön mint áprilisban” – mondta egy komlói férfi.

A Baranya vármegyei kisvárosban napközben 12 centiméteresre hízott a hótakaró.

Aki tehette, kihasználta a visszatérő téli időt. A legkisebbek hógolyóztak, hóembert építettek, vagy éppen szánkóztak, mivel a hó vastagsága miatt most erre is volt lehetőség. Az idősebbek pedig sétáltak vagy sportoltak egyet a havas természetben.

Pécsen is sokakat csalt ki a télies idő a szabadba

A Remeterét hamar megtelt hóembert építő családokkal, gyerekekkel. Egymás mellett sorakoztak a készülő hóemberek.

A hóemberek mellett a tíz centi vastag hóban még egy iglu is készült. Nagy műgonddal építették a hókunyhót.

„Egy iglut szerettünk volna építeni, és úgy csináltuk, hogy nagy hógolyókat gyúrtunk azokat összeillesztettük, csináltunk neki a lapátok segítségével egy tetőt és most még egy ilyen szárnyát szeretnénk csinálni, hogy mind a ketten beleférjünk” – mondta egy férfi.

„Kihasználtuk még az utolsó lehetőséget valószínűleg most már a télen, hogy még egy kicsit tudunk szánkózni meg, hógolyózni mert már úgyis olyan ritkán adódik meg. Nyilván az én gyerekkoromban azért még minden évben volt benne részünk, de most már sajnos nem” – mondta egy helybéli.

De nem csak a Baranya vármegyeiek élvezhették még a telet. Az ország magasabb pontjain, mint például Mátraszentistvánon még megmaradt a legutóbbi hó, így az itteni sípályákat is ellepték a hétvégén a téli sportok szerelmesei.

A kiemelt kép illusztráció. (MTI/Komka Péter)