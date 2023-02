Mutatjuk, mikortól fog több busz közlekedni a Lánchídon

Március 20-tól a jelenleginél több busz közlekedik majd a Lánchídon – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vasárnap.

Azt írták, csúcsidőszakban, óránként a mostanihoz képest átlagosan öttel több jármű közlekedik Buda és Pest között a felújítás alatt álló Lánchídon, így a jelenleginél akár háromszázzal többen kelhetnek át a Dunán. A fejlesztésnek köszönhetően a felújítás megkezdése előtti időszakhoz képest több mint 50 százalékkal növekszik a közösségi közlekedés kapacitása a Lánchídon.

Március végétől csúcsidőben sűrűbben jár majd a 105-ös busz, emellett a hónap végétől az akkor már a Naphegy tér és a Deák Ferenc tér között közlekedő 178-as busz is segíti a Duna két partja között utazókat. A 16-os és a 216-os buszok továbbra is a jelenleg is érvényben lévő menetend szerint indulnak majd – olvasható a közleményben.

