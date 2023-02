Gulyás Gergely: Ami történt, az elfogadhatatlan, tűrhetetlen, beteges és gyomorforgató

A kormány szerint át kell tekinteni a gyermekvédelmi szabályokat az óbudai általános iskolában történtek miatt. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón azt mondta: amikor egy pedagógiai asszisztens visszaél a pozíciójával és a diákok bizalmával, az tűrhetetlen és elfogadhatatlan. Az pedig, hogy ezzel a közösségi médiában dicsekszik, kifejezetten beteges és gyomorforgató. Gulyás Gergely úgy fogalmazott: aki egy 14-15 éves fiatallal ilyet tesz, egyértelműen pedofil, és ennek megfelelően is kell vele bánni.

A Metropol újságírója pénteken az utcán tett fel kérdéseket a 15 éves fiúval szexuális kapcsolatot pedagógiai asszisztenssel. Többek között azt akarta megtudni tőle, hogy megbánta-e tettét és elgondolkodott-e a bocsánatkérésen. A lap azt írja: a férfi cinikusan fogadta a kérdéseket, egyikre sem válaszolt, csak mosolygott, és a riportert kamerázta.

Több mint egy hete robbant ki a pedagógiai asszisztens körüli botrány. A férfi – aki LMBTQ aktivistaként is tevékenykedik – maga dicsekedett egy internetre feltöltött videóban azzal, hogy szexuális kapcsolata van egy 15 éves fiúval. Azóta az is kiderült, hogy engedély nélkül tarthatott felvilágosító órákat alsó tagozatos diákoknak az azonos neműek közötti szexuális kapcsolatról.

Mondjuk ki őszintén és tisztán, ez pedofília – szögezte le Bagdy Emőke a 888.hu-nak adott interjújában. A szakpszichológus szerint fel kell állítani azokat a határokat, amiben minden épeszű ember egyetért. A fejlődésben lévő ifjúság tramutizálása pedofília. Ha pedig tettekre is sor kerül, akkor megrontásról van szó. Bagdy Emőke hozzáteszi: azért kell ezt nyíltan kimondani, mert az LMBTQ-mozgalmak már szinte nem teszik lehetővé, hogy ilyen jelenségeket az eredeti nevén nevezzük. Pedig a pedofília szexuális deviancia és büntetendő!

A történtek után több közéleti személyiség is elmondta a véleményét. Nagy Feró, Kossuth-díjas énekes szerint a férfinak a legszigorúbb büntetést kell kapnia.

A pedagógiai asszisztens fiatalokkal folytatott homoszexuális tartalmú beszélgetéseiről már 2018-ban is készült felvétel, de mégsem indult ellene eljárás – számolt be róla korábban a Pestisrácok. A pedagógiai asszisztens legutóbbi munkahelyén, – a tanártüntetések egyik központjaként számon tartott – Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános iskolában tudhattak a férfi kétes ügyeiről. Ezt bizonyítja egyik korábbi bejegyzése, amiben arról panaszkodik, hogy raportra hívták. De annak semmilyen következménye nem lett, a tankerület csak most, a botrány kirobbanása után szüntette meg munkaviszonyát. A férfi ellen azóta már nyomozás indult. Közben elbocsájtották a tankerület vezetőjét is, mert kapott jelentést a pedagógiai asszisztensről, mégis tovább alkalmazták.

„Egy iskolában egy pedagógus asszisztens visszaél a pozíciójával és a diákok bizalmával, az tűrhetetlen és elfogadhatatlan. Az pedig, hogy ezzel a közösségi médiában dicsekszik, az kifejezetten beteges és gyomorforgató” – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szombati kormányinfón.

Aki egy 14-15 éves fiatallal ilyet tesz, egyértelműen pedofil, és ennek megfelelően is kell vele bánni – közölte tárcavezető.

Hangsúlyozta:

egyetlen hasonló eset sem maradhat következmények nélkül. Ezért is kell áttekinteni a gyermekvédelmi szabályokat. A miniszter hozzátette: a gyermekvédelem ügye az egyik legfontosabb kérdés, amelyről mint a népszavazás eredménye is mutatja, teljes egyetértés van a magyar társadalomban.

„A gyermekvédelmi szabályokat át kell tekinteni, a hatóságokat a belügyminiszter utasította, hogy minden ilyen esetben gyors, átfogó, teljes körű, alapos vizsgálatot folytassanak le, a jogi és büntetőjogi szabályozás áttekintése, illetve a gyermekvédelmi szabályok megszigorítása pedig a kormány, illetve a kormánypárti frakciók feladata” – fejtette ki a miniszter.

A kormány 2021 nyarán fogadta el a gyermekek védelméről szóló törvényt, amely rögzíti, hogy a magyar gyerekek szexuális nevelése kizárólag a szülők joga. Akkor a nemzetközi, brüsszeli és hazai liberális szervezetek folyamatosan támadták hazánkat, az Európai Bizottság pedig kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón (fotó: MTI/Kovács Tamás).