Tarlós István: Karácsony Gergely sorsa a DK kezében van

Senki semmilyen formában nem beszélhet a saját hazája ellen! – mondta Tarlós István hivatali utódjáról, Karácsony Gergelyről. Budapest korábbi főpolgármestere szerint a város jelenlegi vezetője nem a maga ura, politikai jövője Gyurcsány Ferenctől függ, az ellenzéki média jelentős része pedig még az amúgy védhetetlen intézkedéseit is védeni próbálja. Tarlós István ugyanakkor érthetetlennek nevezte, hogy Karácsony Gergely miért némult el a szélsőbaloldali utcai erőszak kapcsán.

Tarlós István nagyinterjút adott a Magyar Nemzetnek. Budapest korábbi főpolgármestere hivatali utódjáról kijelentette: „előfordul, hogy nagyon is hangosan szólal meg olyan ügyekben, amelyek nem feltétlenül tartoznak rá, amikhez pedig – mivel közvetlenül érintik a fővárost és azt a pozíciót, amire egy főpolgármestert megválasztanak – hozzá kellene szólni, ott pedig váratlanul csendben marad”.

Hozzátette: „ha én ilyeneket tettem volna, akkor az ellenzéki média ízekre szedett volna. Van abban valami szánnivaló, amikor például üzen az amerikai elnöknek meg a Kínai Kommunista Párt központi bizottságának, mert ez messze nem tartozik a kompetenciájába, de nem is az ő szintje. Nem beszélve arról, hogy a címzetthez ilyen üzenetek aligha jutnak el.

Nem gondolom, hogy az orosz elnök vagy a kínai központi bizottság egyik tagja komolyan el fog gondolkodni ezeken az üzeneteken. Ezeket az üzengetéseket a főpolgármester helyében meggondolnám. Ugyanakkor, nem védeni akarom, de sokszor még ő maga sem tudja, mit kell mondani egy ilyen találkozó alkalmával. Már amikor a közgyűlésemben ült, volt egy olyan érzésem, hogy ő nem a maga ura”.

Karácsony Gergely fõpolgármester (MTI/Koszticsák Szilárd)

Karácsony Gergely minapi, brüsszeli kijelentéseit Tarlós István azzal kommentálta: „senki semmilyen formában nem beszélhet a saját hazája ellen! Ez számomra összeegyeztethetetlen egy főpolgármester pozíciójával, lelkiismeretével. Az pedig álságos magyarázat, hogy ő a kormányt támadja, és nem a hazáját. Hiszen ha nem kapjuk meg az uniós pénzeket, akkor annak az ország, a magyar állampolgárok lesznek a károsultjai”.

Az interjúban felmerült: Budapest ebben az évben 272 milliárd forint iparűzési adóra számít, ami 76 milliárdos többletbevétel a korábbiakhoz képest. Ennek ellenére folyamatos pénzhiányra panaszkodik a fővárosi baloldali vezetés, és a kormányt hibáztatja. Tarlós István szerint ez a baloldal bevált receptje. Mint fogalmazott: „ha itt bármilyen hibát elkövetnek vagy mulasztanak Karácsonyék a ciklusban, annak két oka lehet szerintük: vagy az, hogy miért nem csinálta meg már Tarlós, vagy hogy a kormány ellehetetleníti őket, és nem ad pénzt. Az ellenzéki média jelentős részének a kommunikációja amúgy is nagyon furcsa: sokszor a védhetetlent is megpróbálják védeni. A múltkor azt olvastam, hogy Karácsony Gergely valósította meg a 4-es metrót. Ezek után már azon sem lepődnék meg, ha azt olvasnám a Hvg.hu-n vagy a 444-en, hogy az Aranybullát tulajdonképpen Karácsony Gergely adta ki. Amikor 2014 márciusában átadtuk a 4-es metrót, akkor Karácsony Gergely a főváros közelében sem volt még”.

Budapest pénzügyi helyzete kapcsán a korábbi főpolgármester leszögezte: Demszky Gábortól 250 milliárd forint adóssággal vette át a hivatalát és 200 milliárd forintos tartalékkal adta tovább Karácsony Gergelynek. „Ez abszolút értelemben 450 milliárd forint. Ezt nem tagadja a mostani városvezetés sem” – mondta.

Szerinte jelenleg „célszerűtlenül” költik Budapest pénzét. „Ideológiai alapon egy főpolgármester soha nem mérgesítheti el a regnáló kormánnyal a kapcsolatát annyira, hogy az a város szempontjából káros legyen. Karácsony Gergely elkövette ezt a hibát” – mondta.

A korábbi főpolgármester szerint az ellenzéki média jelentős része védeni próbálja Karácsony Gergely intézkedéseit, akinek a teljesítményét értékelve Tarlós István kijelentette: „tegyük fel a kérdést: teljesített ígéret-e az, hogy Karácsony Gergely bejelentette a klímavészhelyzetet? Lehet, hogy túl racionális vagyok, hogy ezt értelmezni tudjam. Egy tőmondatos kijelentés nem intézkedés, nem teljesített ígéret. Vagy hasonló ehhez, miszerint a főpolgármester felkereste a budapesti rendőrfőkapitányt, és azzal a javaslattal élt, hogy tegyenek meg mindent a közbiztonság javítására. Ez is egy komoly intézkedésnek van beállítva. De hát minden épeszű ember ezt kívánja! A rendőrfőkapitány ezt teszi. Ezt miért kell főpolgármesteri teljesítménynek beállítani? Az emberek nem hülyék, meglátjuk, hogy mennyi lesz a haszna, ha ezekkel továbbra is tele lesz az ellenzéki média. Hozzáteszem, hogy Budapest mindig is inkább liberális város volt, és a második világháború óta, 77 év alatt én voltam az egyetlen konzervatív főpolgármester. Sok mindent elárul arról, hogy a fővárosnak milyen az alapbeállítottsága. Ha ezt még megfejelik a külföldről és a hazai ellenzéktől is kiszínezett, túlzott mértékű vádaskodással, heccelődéssel, akkor azzal a teljesítményhiányokat el lehet fedni, halványítani” – mondta Tarlós István.

Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke (MTI/Balogh Zoltán)

Az interjú során Karácsony Gergely politikai mozgásteréről is kifejtette Tarlós István a véleményét. Mint fogalmazott: „a családi hátterével a Momentum egyáltalán nem büszkélkedhet jobban, mint a DK. És sokan emlékeznek még az 1990 előtti időkre, ideértve 1956-ot is. Az ő hátterükkel nem sokat szónokolnék Európáról, demokráciáról, jogállamiságról, szólásszabadságról. A DK abszolút uralja az ellenzéki mezőnyt, függetlenül attól, hogy az LMP és az MSZP bizalma is meginogni látszik Karácsonyban. De hogy a DK és annak vezetője megingott a főpolgármester vezetői képességeiben, ennek számos jelét lehetett tapasztalni. Nem beszélve arról, hogy Karácsony Gergelynek volt egy-két ügyetlen mondata, amivel a DK vezetését nem igazán kápráztatta el. Ők ezeket nem szokták elfelejteni.

Minden attól függ, mi látszik a politikai haszonszerzés szempontjából eredményesebbnek: mert mindegy, hogy Gyurcsány Ferenc szereti-e Karácsonyt vagy nem. Gyurcsány, bár kormányozni nem tudott, szerintem az ellenzék kimagasló képességű politikusa. Már biztos nem lehet miniszterelnök, mivel a legelutasítottabb politikus, de nagyon ért ahhoz, hogyan kell pártot építeni, a közvélemény egy részét kontroll alatt tartani.

Őt nem érdekli szerintem, a jelekből ítélve, hogy Karácsony a főpolgármester vagy sem, őt Karácsony karrierje sem érdekli. Őt az érdekli, hogy a Fővárosi Közgyűlés többségét a DK ellenőrzése alatt tudja tartani. Mert most ez a helyzet. Amit a DK elnöke nem akar, az a közgyűlésen nem fog átmenni. Ez nem érzelmi kérdés, ez egyszerű matematika. Aki nem teljesen analfabéta vagy nem az elmebaj határáig elfogult, annak ezt be kell látnia. Ha Gyurcsány Ferenc azt fogja látni, hogy a Fővárosi Közgyűlés többségének ellenőrzés alatt tartásához az a legkedvezőbb út, hogy Karácsony Gergely maradjon a főpolgármester, akkor a DK elnöke támogatni fogja őt. Ha nem, akkor várhatóan más jelöltje lehet. Alapvetően Karácsony sorsa a DK kezében van. Esetleg még olyan külföldi kezekben, amelyekről lehet hallani. De ennek konkrét bizonyítéka nem áll rendelkezésemre. Emlékezetes, hogy Karácsony Gergely visszalépése elég szürreális körülmények között született, és azt a mondatot semmiképp sem mondtam volna az ő helyében, hogy azért lépett vissza, hogy ne Dobrev Klára nyerjen. Ezt sem Dobrev Klára, sem Gyurcsány Ferenc nem fogja elfelejteni Karácsony Gergelynek” – mondta a Magyar Nemzetnek adott interjújában Tarlós István, Budapest korábbi főpolgármestere.