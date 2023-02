Kövesse nálunk a Kormányinfót

Szombaton 13 órától Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Kormányinfót tartanak, melyen beszámolnak a kormány újabb döntéseiről. Az adás követhető az M1 műsorán és a hirado.hu oldalán is. Cikkünk frissül.

A szerdai kormányülésen a kormány foglalkozott azzal, hogy most, amikor a tizedik szankciós csomagot elfogadja az Európai Unió, kell-e változtatni az ismert magyar állásponton – mondta Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette Európa a háború felé sodródik. Magyarországra is egyre nagyobb nemzetközi nyomás nehezedik, hogy olyan kérdésekben is változhasson az eddigi álláspontján, amelyet az elmúlt egy évben világos és egyértelműen mentén hoztak meg.

A magyar érdek továbbra is változatlan:

kimaradni a háborúból, így is döntöttek tavaly áprilisban a választáson az emberek, akiknek a szankciókkal kapcsolatos ellenérzéseit megerősítette a nemzeti konzultáció is.

„Továbbra sem fog változni a magyar álláspont: Fegyvereket nem szállítunk, és sürgetjük a mielőbbi tűzszünetet és a mielőbbi béketárgyalásokat a felek között” – fogalmazott. A kormánynak nem változott az az álláspontja sem, hogy a háborúért a felelősség Oroszországot terheli.

Magyarország anyagi és humanitárius támogatással segíti Ukrajnát, illetve a határon túli magyarokat.

„Mindent megteszünk azért, hogy a kárpátaljai magyarság a lehető legkevesebbet érezze abból a tragikus helyzetből, ami amúgy is nehéz volt, de amit a háború kiváltott, és ami miatt a határon túli magyarok közül egyértelműen a kárpátaljai magyarok vannak a legnehezebb helyzetben” – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Továbbra is változatlan a kormány álláspontja: menekült az, aki az első biztonságos országban keres menedéket, ezért is segítünk az Ukrajnából jövőknek – húzta alá.

A Kormánynak a háborúval kapcsolatban is világos álláspontja van:

csak vesztesek lesznek, és minél tovább tart, annál rosszabb.

Szorgalmazzák ezért az azonnali tűzszüneti tárgyalásokat. A legfontosabb: ha Európa bevonódik, ha NATO-tagállamok vesznek részt a konfliktusba, akkor az a harmadik világháború kitörésével fenyeget, éppen ezért mindent meg kell tenni, hogy ne eszkalálódjon a helyzet – fejtette ki.

A legfrissebb foglalkoztatási adatok szerint 4,7 millióan dolgoznak – közölte a miniszter. Gulyás Gergely ezt úgy értékelte: a magyar gazdaság erejét mutatja, hogy az energiaválság ellenére is idén 46 ezerrel többen dolgoznak mint egy évvel korábban. Mint mondta,

a szankciók drámaian hatnak az energiaárakra, ami megjelenik az élelmiszerek és a szolgáltatások árában is.

Kijelentette, a családokat és a nyugdíjasokat továbbra is védi a kormány a rezsicsökkentéssel az átlagfogyasztásig ebben az évben is. A vállalkozásokat gyármentő programmal és beruházásösztönzési támogatásokkal segítik. A külföldi tőke beáramlása évről évre növekszik – húzta alá, hozzátéve: a beruházásösztönző politikát továbbra is támogatják.

