Gulyás: 46 ezerrel többen dolgoznak ma Magyarországon, mint egy évvel ezelőtt

Idén is kell extraprofitadót fizetniük a magas energiaárak nyerteseinek. Gulyás Gergely a Kormányinfón azt mondta: ezek az energiaszektorban működő vállalatok, valamint a bankok, a kereskedelmi multinacionális cégek és a gyógyszeripari cégek. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: a kormány készen áll arra, hogy tárgyaljon az érintettekkel a befizetés módjáról, de a tavalyi adó mértékének megfelelő összegnek idén is meg kell érkeznie a költségvetésbe. Gulyás Gergely arról is beszélt: a magyar gazdaság erejét mutatja, hogy miközben energiaár-emelkedés volt az elmúlt évben, 46 ezerrel többen dolgoznak, mint egy éve.