A nemzetközi nyomás ellenére is a magyar érdek változatlan: kimaradni a háborúból

Magyarországra egyre nagyobb nemzetközi nyomás nehezedik az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, de a magyar kormány álláspontja változatlan: ki kell maradni a háborúból – jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton, a Kormányinfón.

A szerdai kormányülésen a kormány foglalkozott azzal, hogy most, amikor a tizedik szankciós csomagot elfogadja az Európai Unió, kell-e változtatni az ismert magyar állásponton – mondta Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette Európa a háború felé sodródik. A magyar érdek azonban továbbra is változatlan:

kimaradni a háborúból, így is döntöttek tavaly áprilisban a választáson az emberek, akiknek a szankciókkal kapcsolatos ellenérzéseit megerősítette a nemzeti konzultáció is.

„Továbbra sem fog változni a magyar álláspont: Fegyvereket nem szállítunk, és sürgetjük a mielőbbi tűzszünetet és a mielőbbi béketárgyalásokat a felek között” – fogalmazott. A kormánynak nem változott az az álláspontja sem, hogy a háborúért a felelősség Oroszországot terheli.

Magyarország anyagi és humanitárius támogatással segíti Ukrajnát, illetve a határon túli magyarokat.

„Mindent megteszünk azért, hogy a kárpátaljai magyarság a lehető legkevesebbet érezze abból a tragikus helyzetből, ami amúgy is nehéz volt, de amit a háború kiváltott, és ami miatt a határon túli magyarok közül egyértelműen a kárpátaljai magyarok vannak a legnehezebb helyzetben” – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Kapcsolódó tartalom

Mindemellett továbbra is változatlan a kormány nézőpontja abban, hogy menekült az, aki az első biztonságos országban keres menedéket, ezért is segítünk az Ukrajnából jövőknek – húzta alá.

A kormánynak a háborúval kapcsolatban is világos álláspontja van:

csak vesztesek lesznek, és minél tovább tart, annál rosszabb.

Szorgalmazzák ezért az azonnali tűzszüneti tárgyalásokat. A legfontosabb: ha Európa bevonódik, ha NATO-tagállamok vesznek részt a konfliktusban, akkor az a harmadik világháború kitörésével fenyeget, éppen ezért mindent meg kell tenni, hogy ne eszkalálódjon a helyzet – fejtette ki.

A legfrissebb foglalkoztatási adatok szerint 4,7 millióan dolgoznak Magyarországon – közölte a miniszter. Gulyás Gergely ezt úgy értékelte: a magyar gazdaság erejét mutatja, hogy idén az energiaválság ellenére is 46 ezerrel többen dolgoznak mint egy évvel korábban. Mint mondta,

a szankciók drámaian hatnak az energiaárakra, ami megjelenik az élelmiszerek és a szolgáltatások árában is.

Kijelentette, a családokat és a nyugdíjasokat továbbra is védi a kormány a rezsicsökkentéssel az átlagfogyasztásig ebben az évben is. A vállalkozásokat gyármentő programmal és beruházásösztönzési támogatásokkal segítik. A külföldi tőke beáramlása évről évre növekszik – húzta alá, hozzátéve: a beruházásösztönző politikát továbbra is támogatják.

Gulyás Gergely elmondta, fent kell tartani a költségvetési egyensúlyt. A kormány a választások éveiben is csak olyan intézkedéseket hozott meg, amelyekkel az éves hiánycélt tartani tudta.

Azt is kiemelte, hogy ahol extra profit keletkezik, azoknak a szektoroknak továbbra is nagyobb mértékben kell hozzájárulniuk a költségvetéshez. Mint mondta a kormány tárgyal a cégekkel az extraprofitadó idei beszedésének folyamatáról.

Kapcsolódó tartalom

A gyermekvédelmi ügyeket is tárgyalta a kormány

A pedagógus asszisztens ügye ismét a figyelmük középpontjába állította a gyermekvédelem kérdését – ismertette Gulyás Gerggely. Amikor egy iskolában egy pedagógus asszisztens visszaél pozíciójával és a diákok bizalmával ebben a formában, az tűrhetetlen és elfogadhatatlan. Hozzátette: az pedig, hogy ezzel a közösségi médiával dicsekszik, beteges és gyomorforgató.

Ismertette, hogy a miniszterelnök pénteken találkozott a belügyminiszterrel. A rendelkezésre álló információk alapján a tankerület korábbi vezetője kapott bejelentést az elkövetőről, azonban nem iskolai tevékenysége, hanem egy fesztivál kapcsán. Ennek ellenére felelőtlenség, hogy korábban vizsgálat nem indult, a tankerületi vezetőt azóta elbocsátották.

A kormány úgy gondolja, hogy a gyermekvédelem ügye az központi kérdés. Kiemelte: ha hárommilliónál is több ember támogat egy ügyet, az egy olyan fontos kérdés, amelyet egy kormány nem hagyhat figyelmen kívül – utalt Gulyás Gergely ez alatt a gyermekvédelmi népszavazásra. Hozzátette: a korábbi népszavazásokat lényegesen kevesebben támogatták.

Mint mondta, a gyermekvédelmi törvényeket és a büntetőjogi szabályozásokat át kell tekinteni. Gulyás Gergely azt is elmondta, a kormány egyetért Bagdy Emőke nyilatkozatával, amely szerint

a pedofília szexuális deviancia, és büntetendő.

Kapcsolódó tartalom