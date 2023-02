„Ezek a modern járművek nemcsak a magyar vasút jövőjét jelentik, de nagyon fontos pillanata ez a magyar iparnak is”

Teljes lett a MÁV emeletes motorvonat flottája. Forgalomba állt a negyvenedik KISS vonat is. A korszerű járművek a budapesti agglomerációból ingázók mindennapjainak meghatározó szereplőivé váltak, de az ország több más vonalán és nyáron, a Balaton partján is közlekednek – hangzott el az M1 Híradóban.

Gyereksarok és akadálymentes kialakítás is helyet kapott a korszerű vonatokon. A 160 kilométer/órás sebességre is képes vonatokon alapfelszereltség a légkondicionáló, a korszerű utastájékoztatás és a wifi.

A vonat mind a két oldalán 12 ajtó van, ami gyorsabbá teszi a fel és leszállást. A KISS motorvonatok forgalomba állásuk óta csaknem kilencmillió kilométert teljesítettek.

Jelenleg öt vonalon közlekednek az emeletes vonatok. A járművek a kedvezőbb energiafelhasználásának köszönhetően hozzájárulnak a környezetbarát, zöld közlekedéshez is.

„A MÁV- START Zrt. számára kiemelt prioritás, hogy ezek a modern motorvonatok minél több utas számára biztosítsák a színvonalas kötöttpályás közlekedés élményét. Hosszútávú célunk a teljes budapesti villamosított elővárosi forgalomban a kényelmes korszerű motorvonatokkal szolgáló járművek teljes mértékű használata” – mondta Mosóczi László, a MÁV- START Zrt. vezérigazgatója.

A Magyarországon is készülő járművek több országban közlekednek. A magyarországi modern motorvonatok gerincét a 123 Flirt- és 40 KISS-motorvonat adja.

„Ezek a modern járművek nemcsak a magyar vasút jövőjét jelentik, hanem nagyon fontos pillanata ez a magyar iparnak is, hiszen komoly hozzáadott értéket képviselnek. A Stadlernek 700 munkavállalója dolgozik Magyarországon, és nemcsak a forgóvázak összeszerelése történt Magyarországon, hanem a betétkocsiknak a végszerelése, de az utastájékoztatási rendszer is és a fékrendszer is itt készült” – mondta Homolya Róbert, a Stadler Trains Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

A MÁV elnök-vezérigazgatója arról beszélt: folyamatosan zajlik a MÁV és a Volán járatok menetrendjének összehangolása. A cél az, hogy minél több utas válassza a kényelmes és biztonságos közösségi közlekedést.

„A vármegye és országbérlet egy új termékünk lesz május 1-től. Az eddig megszokott termékeink továbbra is elérhetőek maradnak, az új 30 napos bérletek az utazóknak korlátlan hozzáférést biztosítanak, a MÁV, Volán, HÉV helyközi járataira. Bízunk benne, hogy ezzel a családokat, a környezetbarát, biztonságos közösségi közlekedés felé terelik, és akár több tízezer forinttal tehermentesítik az utazási költségek alól” – mondta Pafféri Zoltán, a MÁV- START Zrt. elnök- vezérigazgatója.

A MÁV-START különleges utazással ünnepelte a 40. motorvonat forgalomba állását. Magyarországon nyílt először lehetőség arra, hogy három összekapcsolt csaknem 500 méter hosszú KISS szerelvény 1200 utassal a fedélzeten útnak induljon.

Kiemelt kép: Három összekapcsolt KISS-szerelvény indulásra készen a Nyugati pályaudvaron (Fotó: MTI/Lakatos Péter)