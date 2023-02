A kormánypártok javaslatot nyújtanak be az Országgyűlésnek: Magyarország maradjon a béke pártján

Határozati javaslatot nyújt be a Fidesz–KDNP-frakciószövetség az Országgyűlésnek annak érdekében, hogy a háborúban Magyarország továbbra is békepárti maradjon. A határozati javaslat megszavazásáról a baloldali pártokat is meg fogja kérdezni a Fidesz–KDNP.

A dokumentum rámutat arra, hogy egy éve zajlik a háború Oroszország és Ukrajna között, és nincs jele annak, hogy rövid időn belül véget érne. A kormánypárti frakciószövetség szerint a következmények drámaiak: a háború már eddig is több százezer emberéletet követelt és az elmúlt évek legnagyobb európai humanitárius válságát okozta. A határozati javaslat jelentőségét és aktualitását növeli az a tény, hogy Európa a háborúba sodródás napjait éli, az Európai Parlament további fegyverszállításokat követel. Emlékeztetnek arra is, hogy az uniós döntéshozók vadászgépeket, helikoptereket, rakétarendszereket, harckocsikat és még több lőszert küldenének a hadszíntérre. A tagállamok egy része már el is kötelezte magát a további fegyverszállítások mellett. Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor: Ezt a háborút nem lehet megnyerni, tűzszünetre van szükség Orbán Viktor „békepárti szövegnek” nevezte az ENSZ közgyűlése által csütörtökön elfogadott, az ukrajnai békét sürgető határozatot. Mindezekre tekintettel javasolja a Fidesz–KDNP, hogy az Országgyűlés fogadja el a frakciószövetség hétpontos nyilatkozatát. Ennek első pontja kifejezi a magyar törvényhozás elkötelezettségét a béke mellett. Egyben felszólítja a nemzetközi közösség minden tagját, hogy a mielőbbi béke érdekében lépjenek fel, és kerüljék azokat a lépéseket, amelyek a háború kiterjedésével járnak. A kormánypártok határozatjavaslata elítéli Oroszország katonai agresszióját, és egyértelművé teszi, hogy elismerik Ukrajna jogát az önvédelemre. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy senki nem kényszeríthet minket arra, hogy bármely ország érdekeit Magyarország érdekei elé helyezzük. Az előterjesztés kitér arra is, hogy a Brüsszelben elfogadott gazdasági szankciók nem csillapították a háborút, az orosz gazdaságot sem kényszerítették térdre. Ezzel szemben óriási gazdasági károkat okoztak egész Európának. „Az energetikai szankciók egekbe lökték az energiaárakat, ami tomboló inflációt eredményezett minden uniós tagországban. Nincs olyan család, amely ne érezné a szankciós infláció terheit” – olvasható a dokumentumban. Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor: Nincs messze, hogy katonai csapatokról szóljanak az európai javaslatok Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában adott interjút. A Fidesz–KDNP-frakciószövetség ellenzi azokat a brüsszeli terveket, amelyek tovább szélesítenék az energetikai szankciók körét. Hangsúlyozzák, hogy a gáz- és olajimport teljes befagyasztása, a nukleáris fűtőelemek behozatali tilalma jelentős ellátásbiztonsági zavarokat és még nagyobb inflációt okozna számos tagországban, így Magyarországon is. Elvárásként fogalmazzák meg a brüsszeli döntéshozóknak, hogy ne tegyenek olyan lépéseket, amelyek gazdasági kárai nagyobbak, mint nehezen jósolható előnyei. A kormánypárti képviselők szerint elfogadhatatlan, hogy Európa és benne Magyarország legyen a háború fő gazdasági teherviselője. A háború gazdasági következményei mellett a határozati javaslat foglalkozik a humanitárius katasztrófával, a kárpátaljai magyarok helyzetével és a katonai veszélyekkel is. Felhívja a figyelmet, hogy Magyarország a háború kirobbanása óta történetének legnagyobb humanitárius segélyakcióját nyújtja. „Fontosnak tartjuk, hogy a kormány továbbra is minden lehetséges módon folytassa az Ukrajnából menekültek megsegítését” – áll a dokumentumban. A Fidesz–KDNP felhívja a figyelmet arra, hogy a katonai konfliktus súlyosan érinti a kárpátaljai magyar közösséget. Mint fogalmaznak: már eddig is sokan adták az életüket a háborúban, miközben jelenleg is zajlik a sorozás annak érdekében, hogy további kárpátaljai férfiakat vigyenek a frontvonalba. Végül világossá teszik, hogy hazánk a NATO és az Európai Unió elkötelezett tagja, és ebben a minőségében, szuverén államként Magyarország mindent meg fog tenni a béke előmozdítása érdekében. Kapcsolódó tartalom Szijjártó: Az ENSZ-ben sokkal erősebb az ukrajnai béke támogatottsága, mint az EU-ban Szijjártó Péter aláhúzta: a diplomáciai rendezés csakis akkor lehetséges, ha az egymással közvetlenül vagy közvetve szembenálló felek hajlandók lesznek tárgyalni. A kormánypártok utalnak a 2022. áprilisi választások és a szankciókról szóló konzultáció eredményeire, amelyek egyértelműen megmutatták, hogy a magyar emberek nagy többsége a háború ellen, a béke pártján áll. Ezek alapján a kormánypártok megerősítik: fegyverszállítások és további szankciók helyett mielőbbi béketárgyalásokra van szükség. Hozzáteszik, hogy életeket menteni csak békével és tűzszünettel lehet. Forrás: Magyar Nemzet