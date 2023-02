Nagykanizsán nyitott desszertműhelyt a híres cukrászséf

Jakabfi Dávid elismert cukrászséf, a modern cukrászat egyik kiemelkedő alakja, akinek desszertkülönlegességei megjelentek világhírű katalógusok címlapján, köztük a híres párizsi Le journal du pâtissier-be. Most megvalósítja gyermekkori álmát, és saját vendéglátóegységet nyit Nagykanizsán.

Jakabfi Dávid ízeire és desszert kompozícióira Európa szerte kíváncsiak az édességek kedvelői.

Örülhetnek a helyiek, hiszen február 8.-án megnyitotta kapuit Nagykanizsán, a kertváros központjában elhelyezkedő, modern cukrászatot képviselő desszertműhely, a Jakabkúti utcában.

A cukrászséf a különlegességeit eddig csak előadásokra készítette, ám a műhely megnyitásával már egy nagyobb közönség is hazaviheti otthonaiba ezeket a finomságokat.

A megnyitóra rengetegen ellátogatottak köztük helyiek, és külvárosiak egyaránt.

„Gyermekkori álmom vált valóra a műhely megnyitásával. Hálás vagyok, hogy eljutottam erre a pontra a karrierem során, hogy közvetlen kapcsolatba tudok lépni az emberekkel. Szívmelengető érzés a vendégek mosolyát látni, amikor a kezükbe adom a számukra elkészített édességet” – árulta el a világhírű cukrászséf.

Emellett a közelben élők számára is nagy öröm lehet, hiszen vidéken nehezebb hozzájutni olyan minőségű desszertekhez, mint amelyek Budapesten találhatóak.

Elhelyezkedése a családosoknak is kedvez

A desszertműhely a kertváros szívében helyezkedik el, hangulatos kis kerttel, és egy nagy parkolóval kiegészítve. A közelben megtalálható játszótér, focipálya és számos kikapcsolódási lehetőség a családosok és a gyermekek számára.

Tervben van egy kisebb kerthelység kialakítása, így az oda látogató vendégek helyben is el tudják majd fogyasztani a különleges finomságokat.

Mindenképp érdemes ellátogatni, ha egy hangulatos hétvégi családi programra vágyunk, páratlan ízélménnyel társítva. A cukrászda keddtől-szombatig várja vendégeit.

Prémium minőségű alapanyagok

Az európai szintű műhelyben lelkiismeretesen, szorgalmasan és nagy alázattal dolgozó kollégák együttese alkotja meg a desszertkölteményeket, amelyeket folyamatosan tovább fejlesztenek, alapanyag és eszköz használat szempontjából is, a legújabb technológiával.

A hely egyik érdeme közé tartozik az is, hogy nem tömegtermeléssel készülnek a desszertek, hanem napi szinten újra alkotják őket, így frissen, és a legjobb minőségben szolgálják fel a vendégeknek, a „kevesebb, de frissebb” elvet alkalmazva.

Igazi, és friss gyümölcsökkel dolgoznak, az egzotikus vonaltól elkezdve, mint a málna, áfonya, szeder, mangó maracuja, egészen az érdekes, és egyedi gyümölcsökig, mint például a homoktövis.

Fontos kiemelni azt is, hogy süteményeiket valódi vajból, és dél-amerikai csokoládéból készítik el, melyeket világhírű francia pürékkel ízesítik.

Főbb alapanyagaik közé tartozik még a gesztenyeliszt, és a tökmagolaj, emellett a műhely jellegzetessége az Őrségi ízek alkalmazása.

A kínálatban popcorn pohárkrém és újra gondolt Rigójancsi is megtalálható

A repertoárban többnyire át dolgozott magyar klasszikusok találhatóak, amelyek könnyedek, kifinomultak, és a legminőségibb alapanyagokból készülnek.

Ilyen klasszikusok például a Rákóczi túrós, a Somlói galuska, amelyekben többféle elkészítési technika is el van rejtve, amitől ízviláguk még különlegesebbé válik.

A cukrászséf egyik kitűzött célja az, hogy újra divatba hozza a híres-neves Rigójancsit, ami könnyű vajas piskótájával, és a valódi csokoládékrémével mennyien édes pillanatokat okoz a vendégeknek.

A Rigójancsi igazi prémium minőségű vajból, és dél-amerikai csokoládéból készül a műhelyben, amely keserű, de mégis édes ízvilágával harmóniát teremt.

A legszokatlanabb, ezáltal a legegyedibb desszertjük a popcorn pohárkrém, amely valóban a mindenki által jól ismert pattogatott kukoricából készül.

Különlegességük még a szicíliai pisztáciából készült torta, a földimogyorókrémből készült tiramisu, és a csokoládés lúdláb desszert.

Természetesen a világszerte híres macaronok is megtalálhatóak Jakabfi Dávid desszertműhelyében, tíz féle ízkombinációban.

A környezettudatosság is alapelv

A kiváló minőség mellett a környezettudatosságra is nagy hangsúlyt fektetnek, éppen ezért pohárkrémeiket üvegpohárban kínálják fel, amely visszaváltható a következő vásárlásnál.

Nagyon hálásak azért is, ha valaki saját dobozzal érkezik, amelybe bele tudják tenni az elkészült süteményeket, ezzel is védve a környezetet.

Sikerek és mérföldkövek

Jakabfi Dávid az elmúlt évek során több kitűzött célját már elérte, mégis mindig újabb feladatokat állít maga elé.

„Úgy érzem, elérkeztem egy újabb mérföldkőhöz a karrieremben, és az is hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy az esküvők desszert asztalára én készíthetem el az édességeket” – tette hozzá.

Dávid világszerte számos tanfolyamot tartott, és top kategóriás vidéki cukrászdában oktatott már. Elmondása szerint most ő maga is egy ilyen, felsőkategóriás vendéglátó egységet szeretne létrehozni.