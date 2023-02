Letartóztatta a rendőrség a 13 éves gyermeket megrontó tanárt és az apát, aki mindezért pénzt kapott

A rendőrség letartóztatta, munkahelye pedig azonnali hatállyal elbocsátotta a 13 éves kislányt erőszakoló történelemtanárt, de a rendőrség a gyermek apját is letartóztatta, mert mindezt lehetővé tette.

Azonnali hatállyal menesztették a Békés vármegyei általános iskolából a pedofil hajlamú történelemtanárt, akiről a Pesti Srácok megírta, hogy egy 13 éves kislánnyal fajtalankodott. Lapinformációk szerint a pedagógust letartóztatták, és a gyermek apját is.

Mint azt korábban már megírtuk: a nyomozás eddigi adatai szerint mindketten a 13 éves lány sérelmére követtek el szexuális bűncselekményt.

(Fotó: Shutterstock)

A kislányt az édesanyja a volt párjánál hagyta. A férfi mentálisan zavart, komoly pszichés problémái vannak, és az is felmerült, hogy ő maga is abuzálta a gyermeket, majd nemrég pénzért, testi örömök kiélésére adta át a pedofil hajlamú történelemtanárnak.

Az apa az egész falut megbotránkoztató, nyíltan vállalt szexuális devianciáktól szenved. Gyakori szokása volt például, hogy női ruhában járkált a faluban.

Lapinformációk szerint először csak a tanárt vitték el a rendőrök, később azonban őrizetbe vették az apát is.

A tanár a kihallgatásakor számolt be arról, hogy az apa kínálta fel neki a kislányt, a 13 éves kiskamasz gyermek pedig beleegyező magatartást mutatott, sőt azt mondta, nem új számára a kérés. Ezen a ponton merült fel, hogy az apa is érintett lehet az abúzusban.

Úgy tudni, a kiskamasz azt mondta a rendőröknek, a tanár lakásán levetkőzött, Z. bácsi pedig csak nézte őt meztelenül, miközben önkielégítést végzett. A 13 éves lánytól a nyomozók megkérdezték, volt-e már szexuális kapcsolata. Ez azért fontos, hogy kiderüljön: megrontásról beszélhetünk-e. A kérdésre a gyermek azt mondta, tízéves kora óta már nem szűz, édesapja avatta be.

Kapcsolódó tartalom

A Pesti Srácok megkereste az érintett tankerület vezetését, ahonnan azt a választ kapták: az iskolaigazgató idén február 7-én értesült a bűncselekmény gyanújáról, amit azonnal jelzett a tankerületi központ felé, a tanár megbízási munkaszerződését pedig azonnali hatállyal felmondta.

Lapinformációk szerint a tanárnak már az előző munkahelyén, egy orosházi általános iskolában is hasonló ügyei voltak, ottani munkaviszonyát is emiatt veszítette el.

A Pesti Srácok több olyan, elmentett üzenetet is megkapott, amelyeket akkoriban küldözgetett egy 15 éves tanítványának. A kimentett beszélgetés képernyőfotóit a rendőrség összevetette N. Z. profiljával: mind a név, mind a profilkép megegyezik, a kép tehát vélhetően nem szerkesztett.

A Magyar Nemzet szerint a következő társalgás zajlott le a tanár és 15 éves tanítványa közt:

„Legbelsőbb gondolataimat mondom el most NEKED… Indulhat? Persze talán Te is… – kezdte a tanár, majd elmesélte, mekkora tévedés volt a házassága, és hogyan vált el hét évvel ezelőtt. A kislány vigasztalni kezdte. A kamasz sokáig szemlátomást nem értette, mire megy ki ez a párbeszéd. Amikor azonban kapcsol, szabadulni szeretne. A tanár ekkor vált és megkérdezte: „Írhatok Neked erotikus üzeneteket? (köztünk maradjon…) ha nem, semmi gond.”

Kapcsolódó tartalom

A tanár folytatta az udvarlást: „Meg is döglöm értetek, Értetek… Az erotikust meg úgy értsd: olyan kedvesen, udvarlósan írnék Neked, mintha korodbéli lennél. Csajoznék… Nagyon hiányoztok! Hiányzol!”

A tanár azonban még tovább ment: „És ha megsimogatnám a kis feneked, avagy a kebled? Keltene benned finom érzéseket? Kis vadmacska… Persze el is utasíthatnál, ha kellemetlennek éreznéd. Csak gondold el: összebújva, mély, dörmögő hang. Mélybarna szemek néznének a kis szemeidbe. Kedves pillanat lenne. Ja és mezítláb. A lábujjaink is egymáshoz érnének”. Aztán még hozzá tette: „Megengednéd? Indítsd be a fantáziád. Bizonnyal semmi sem történik majd, de attól talán el lehet képzelni.”