KIM-államtitkár: A családok anyagi biztonságán dolgozik a kormány

A kormány a következő években továbbra is azon fog dolgozni, hogy a családok anyagi biztonságban élhessenek és minél több gyerek megszülethessen – mondta Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára a Budapesti Értéktőzsde BÉT Legek 2022 díjátadó gáláján csütörtökön Budapesten.

Kiemelte: a 2010 utáni „családbarát kormány” másik fontos célja megadni a döntés szabadságát a szülőknek arról, hogy gyerekvállalás után mikor menjenek vissza a munkaerőpiacra. A bölcsődei ellátás fejlesztésével is segítik a visszatérést, az elmúlt 12 évben duplájára növelték a férőhelyek számát – tette hozzá.

Hornung Ágnes kiemelte, 2010 óta nominálisan és GDP-arányosan is folyamatosan nőttek a családokra fordított támogatások; nemzetközi összehasonlításban a GDP-arányos összeg „abszolút az élvonalban” van világszinten.

A csok 220 ezer családnak segített az otthonteremtésben, minden ötödik lakásvásárláshoz, illetve -építéshez a magyar családok igénybe vették ezt a kedvezményt

– hangsúlyozta, megjegyezve, tervbe vették a rendszer finomhangolását, hogy valóban a rászorulókon segíthessenek.

A háztartások vagyoni helyzete jelentősen javult 12 év alatt, illetve pozitívan változott az egy főre jutó nettó jövedelem is 2010 óta – mondta. A családtámogatási rendszer a 3 gyerekes családokra „van kihegyezve”, a vagyoni helyzet is ebben a szegmensben javul a leglátványosabban – tette hozzá.

A fő cél továbbra is az, hogy az a termékenységi arányszám 2,1 százalék fölé emelkedjen annak ellenére, hogy a gyermekvállalási hajlandóságot a járvány és a háború is rontja – ecsetelte.

Hornung Ágnes arra is kitért, hogy a Start-értékpapírszámlák tulajdonosai között egyre többen vannak azok, akik betétgyűjtéssel egészítik ki az életkezdési támogatást; a pénzügyi tudatosságot tovább szeretnék növelni a lakosságban.

Patai Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke a rendezvényen elmondta, a tőzsde vezetése és tulajdonosai a BÉT tőzsdei bevezetéséről nem tettek le, néhány hónapon belül „újabb lépés” várható. Korábbi ígéretük szerint megtették az előkészületeket ahhoz, hogy a BÉT részvényeivel kereskedni lehessen, de a befektetői hangulat romlása miatt végül elhalasztották a lépést – idézte fel.

A világ tőkeindexei 25 százalékkal csökkentek tavaly a bizonytalanságok, illetve a háború hatására; Magyarországon ennél mérsékeltebb, „csak” 13 százalékos volt a csökkenés

– jegyezte meg.

Rámutatott, hogy a világ monetáris politikáját meghatározó amerikai kamatszint várhatóan 5 százalék fölé nő, illetve hosszabb távon e szint felett marad, ami az euróatlanti tőkepiacokra is kihat. A háborúval a jelek szerint idén is számolni kell, így 2023 is várhatóan „komplikált” év lesz – vetítette előre.

Végh Richárd, a BÉT vezérigazgatója felidézte, hogy 2022 elején történelmi szintekre 54 ezer pont fölé emelkedett a BUX, a háború azonban megváltoztatta a működési környezetet és volatilissá váltak a piacok. Felhívta a figyelmet arra, hogy 2016-hoz viszonyítva – a tavalyi visszaesés ellenére – több mint 80 százalékos pluszban van az index.

A lakosság megtakarításai 2010 óta megháromszorozódtak, ami óriási potenciált jelent a vállalatok növekedési terveihez – húzta alá. Hatalmas a verseny a hazai megtakarításokért, a „kötvényfronton” is komoly hozamokat kínálnak, így a vállalatoknak „nincs könnyű dolga” – jegyezte meg.

A BÉT több mint két évtizede díjazza a tőkepiaci szereplőket a BÉT Legeken; ezúttal 24 kategóriában. A szakmai zsűri véleménye alapján az Év befektetési szolgáltatója díjat idén az OTP Bank Nyrt. nyerte, a pénzintézet emellett a Kibocsátói transzparencia díjat és Az év legnagyobb forgalmat elért részvénykibocsátója címet is elnyerte.

Az Év legnagyobb új részvénybevezetése címet a Vienna Insurance Group AG nyerte el, az Év elemző műhelyének pedig a Concorde Értékpapír Zrt.-t választották.

Az év legnagyobb fúzióval megvalósuló alaptőke-emelése elismerést a MKB Bank Nyrt., Az év zártkörű alaptőke-emelése díjat a 4iG Nyrt., Az év nyilvános alaptőke-emelése címet pedig a Masterplast Nyrt. nyerte el.

A BÉT Xtend piacon Az év kijelölt tanácsadója a Navigator Investments Nyrt. lett, a különdíjat a Gloster Infokommunikációs Nyrt.-nek, míg Az év kibocsátója díjat a NAP Nyrt.-nek ítélték oda.

A fenntarthatósági díjat az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt., a befektetői tudatosság díjat pedig a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe, a legnagyobb forgalmú részvénykereskedő cég díjat pedig a WOOD & Company szerezte meg. Az év hazai részvény-kereskedési platformja a felhasználók szavazatai alapján az előző évekhez hasonlóan a KBC Securities lett.

