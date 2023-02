Mutatjuk, mikortól és mennyivel drágul a jegy a 100E reptéri buszra

A belváros és a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér között közlekedő 100E buszon 1500 forintról 2200-ra emelkedik a jegyár április 1-jei hatállyal – döntött Fővárosi Közgyűlés szerdán.

Az indoklás szerint a vonalon folyamatosan, a repülőtér forgalmával együtt növekszik az utasszám, az utasok magasra értékelik a szolgáltatás színvonalát és kedvezőnek tartják az árát.

Továbbá a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kezdeményezésére április 1-jével megszűnik a metrószakaszjegy, az átszállójegy, a kiegészítő heti Budapest-bérlet, a Budapest-hetijegy és az 5/30 napijegy, mert ezek forgalma csekély volt és nagyrészt jól helyettesíthetők a meglévő, jól ismert jegyekkel és bérletekkel.

Az előterjesztést 17 igennel 1 nem szavazat ellenében 12 tartózkodás mellett fogadta el a testület.

A képviselők egyhangú döntéssel jóváhagyták a helyi közösségi közlekedés idei évre vonatkozó 12 milliárd forintos állami támogatásáról szóló szerződést. Élő Norbert (MSZP) javaslatára a főpolgármester él felterjesztési jogával és azt javasolja az illetékes miniszternek, hogy a megemelkedett energiaárak miatt kapjon egyszeri 14 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást a fővárosi közösségi közlekedés.

A Fidesz-KDNP képviselői kifogásolták, hogy Élő Norbert nem támasztotta alá kellőképpen javaslatát, miért pont 14 milliárd forintot tartana szükségesnek, így azt nem is szavazták meg.

A képviselők elfogadták a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei (BGYH) Zrt. idei üzleti tervét. Ebben a társaság arra számít, hogy a gazdaságot sújtó hatások nem eszkalálódnak, konszolidálódik az energetikai helyzet, az infláció növekedése megáll, nem lesz újabb súlyos járványhullám és a fürdők folyamatosan nyitva tarthatnak.

A BGYH üzleti tervében szerepel az is, hogy az árbevételt 16-ról 19 milliárd forintra kívánja növelni és a nem történelmi fürdők belépőjegye 15, a történelmi fürdők belépőjegye 33 százalékkal drágul.

A közgyűlés úgy döntött, idén is kiírják a Trambulin Fővárosi Tehetséggondozó ösztöndíjat a hátrányos helyzetű, tehetséges budapesti középiskolásoknak. Az ösztöndíjra április közepéig jelentkezhetnek a 10-12. osztályos, legalább 3,7-es tanulmányi átlagú diákok, akik családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 142 ezer 500 forintot.

A pályázaton 250 diák nyerhet havi 20 ezer forint támogatást. A közgyűlés egyúttal bővítette a programban résztvevő iskolák körét, a 62 meglévő partner mellé további 11 csatlakozott.

Az ülésen döntöttek arról, hogy a Fővárosi Környezetvédelmi Alap felhívására beérkezett 16 pályázatból hetet támogatnak több mint tízmillió forinttal. A nyertes pályázatok között van a Tétényi-fennsík élőhelyének bemutatása, esővízkezeléssel kapcsolatos pályázat, komposztálástámogatás, szemléletformálás, valamint természetismeretei tanösvény kialakítása az Óbudai-szigeti ártéri erdő területén.

Dódity Gabriella (Fidesz-KDNP) megjegyezte, a főváros mintegy 500 milliárdos költségvetéséből egy 10 millió forintos alappal elintézi a környezetvédelmet a városvezetés, amelyet szerinte komolyabban kellene venni

A közgyűlés határozott két közterület-elnevezésről is: a XII. kerület észlelte, hogy bár már 1985-ben döntött a fővárosi tanács a Diana köz elnevezéséről, amelyet használnak is, nem vezették át a nyilvántartásban, így a közgyűlés most megerősítette, hogy a közterület neve Diana köz, és ezt a nevet kapta a köz eddig névtelen folytatása is. A XX. kerületben a nyilvántartásban Vereckei utcaként szereplő közterület nevét a jelenleg is használt Verecke utcára pontosították.

Pokorni Zoltán (Fidesz-KDNP) XII. kerületi polgármester az ülésre beterjesztett javaslatában az egységes kezelés érdekében a Németvölgyi és az Istenhegyi útnál lévő tizenhat parkolóhely egy zónába sorolását indítványozta, de Karácsony Gergely főpolgármester módosító javaslatot nyújtott be.

Ebben az állt, hogy a XII. kerületben a közterületi parkolóhelyeket – mind a fővárosi, mind a kerületi tulajdonú utak esetében – üzemeltető önkormányzattal a bevételek megosztásáról szóló megállapodás még nem jött létre, és ezért azt javasolta, hogy az övezeti átsorolásról a Fővárosi Közgyűlés azt követően hozzon döntést, hogy ez a megállapodás létrejön és hatályba lép.

Pokorni Zoltán erre reagálva úgy fogalmazott: „Isten óvjon mindenkit attól, hogy maguk egyszer hatalomra kerüljenek”.

Így zsarolni, visszaélni azzal a csöppnyi hatalommal, amit a nép adott a maguk kezébe, az felháborító. Ha van egy cseppnyi jóérzése, akkor Karácsony Gergely visszavonja a javaslatát – mondta. A főpolgármester fenntartotta módosító javaslatát, amit a testület meg is szavazott.

Egy másik javaslatban Pokorni Zoltán és Őrsi Gergely (MSZP) II. kerületi polgármester kizárólagos lakossági várakozási helyek kijelölését indítványozták kerületeikben. Ehhez ugyancsak módosító javaslatot nyújtott be – többek mellett – a főpolgármester, mert mint mondta, bizonyos kérdéseket még tisztázni kell, de a szándékkal egyetértenek. Összbudapesti érdek a kérdés rendezése – hangsúlyozta.

A testület felkérte Karácsony Gergelyt, hogy az ügyben folytassák le a szükséges egyeztetéseket, és május 31-ig terjessze a közgyűlés elé az ezzel foglalkozó előterjesztést.