Aczél Petra: A könyvolvasást nem pótolják az internetes szövegek

Az anyanyelv nemzetközi napján a Duna délutáni magazinműsorában, az Almáriumban Aczél Petra kommunikációs szakértő, a közmédia Montágh Testületének elnöke arról beszélt, miért nem tekinthető pozitívumnak a nyelvápolás szempontjából, hogy a mai fiatalok többet olvasnak, mint az előző generációk.

Az anyanyelv napja arra emlékeztet bennünket, hogy van valamink, amit bár természetesnek veszünk, éppúgy oda kell rá figyelnünk a mindennapokban, akár a fizikai vagy a mentális jólétünkre – emlékeztette a Duna nézőit Aczél Petra, a közmédia Montágh Testületének elnöke az Almárium vendégeként. A kommunikációs szakértő hozzátette, a nyelv akkor él, ha használjuk, csak rajtunk keresztül működtethető.

„Ha azt szeretnénk, hogy száz és akár ezer év múlva is tudja használni a következő generáció a magyar nyelvet, akkor ápolnunk kell az örökségünket. Tény, hogy a mai fiatalok sokkal többet olvasnak, mint annak idején a mi korosztályunk, csak máshogyan: üzenetek, kommentek és bejegyzések formájában. Ebben az a veszélyes, hogy ez a fajta olvasás a legtöbbször nem valódi információt közvetít. A nyelv nem működik, ha nem fejez ki semmit” – hangsúlyozta a könyvolvasás fontosságát Aczél Petra, aki kiemelte, a közmédia is fontos terepe az anyanyelvápolásnak, hiszen a benne megszólaló szakemberek nemcsak használói, hanem példás beszélői a magyar nyelvnek. A Montágh Testület elnökeként arra ösztönzi kollégáit, hogy saját igényességük és a nézők iránti elkötelezettségük érdekében folyamatosan nyitottak legyenek a nyelvfejlesztésre. A teljes beszélgetés újranézhető az Almárium Médiaklikk-oldalán, ahol 60 napig elérhetők a műsor korábbi adásai is.

