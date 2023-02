Alapjogokért Központ: A genderpropaganda a gyerekekre leselkedő legnagyobb veszély

Jó viszonyt ápolhat a Magyar Helsinki Bizottság főmunkatársával a 15 éves diákjával szexelő tanár

A fiatal fiúkat elcsábító, az egyik 15 éves diákjával szexelő férfi tanár láthatóan jóban van Léderer Andrással, a Magyar Helsinki Bizottság főmunkatársával. Bite Zsolt tanár akár emiatt is állíthatta, hogy ingyen és szívesen képviseli őt a Soros-szervezet. Bite több, melegfelvonuláson készített videójában is feltűnik Léderer, aki interjút is adott neki – számolt be az Origo.