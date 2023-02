Vannak csodák! Egy napig küzdöttek Ali életéért a magyarok, most örömteli hírek érkeztek róla

Örömteli hírről számoltak be a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat (PMKMSz) szakemberei Törökországból, mely szerint a földrengés után a romok alatt rekedt 15 éves Ali túlélte a szörnyű katasztrófát. A fiú életéért több mint egy napon át küzdöttek, a korábbi hírek pedig még arról szóltak, hogy nem sikerült megmenteni.

„Vannak csodák, és most egy ilyen csodát élünk át a török mentőcsapat tagjaival közösen. Most tettük le a telefont a török mentőcsapat vezetőjével, aki megerősítette a hírt, hogy Ali életben van. A fiú mindenkinél jobban akart élni, és túlélte a lehetetlent” – számolt be róla a hivatalos Facebook-profiljára feltöltött posztban a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat, amely a törökországi földrengés túlélői után kutatott.

A poszt szerint a 15 éves fiút a török hadsereg, valamint a török mentőcsapatok együttes erővel szabadították ki a romok alól. A hírek szerint az egyik lába működésképtelenné vált, de három lánytestvérével és édesanyjával új életet kezdhet.

„Török barátunk már meg is látogatta a kórházban ahol megköszönte, hogy megtaláltuk, míg a török mentőcsapat pedig a mentésben való részvételünkért mondott köszönetet” – számolt be az örömhírről a PMKMSz a Facebook-oldalán.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a fiúra és családjára a földrengés következtében egy ötemeletes épület dőlt rá – egymáson átesve, összeszorulva, egymásba akadva, födémek által összenyomva találtak rájuk. A fiú életéért a szakemberek 36 órán át küzdöttek.

A kiemelt képen a törökország 15 éves túlélője, Ali. (Forrás: Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat/Facebook)