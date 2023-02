Orbán Viktor: Marad a családpolitika, marad a munkaalapú gazdaság, marad a 13. havi nyugdíj, és marad a rezsivédelem

Marad a családpolitika, marad a munkaalapú gazdaság, marad a nyugdíjasokkal kötött megállapodás, és marad a rezsivédelem is – erről is beszélt a miniszterelnök szombat délután. Orbán Viktor úgy fogalmazott: meg kell védeni a nemzetegyesítési és a családpolitikai eredményeket is. A kormányfő közölte: május 1-jével buszra és vasútra egyaránt érvényes havi országbérletet és vármegyebérletet vezetnek be. A vármegyebérlet 9450 forintba, a havi országbérlet 18 900 forintba kerül majd.