Újabb megdöbbentő videó – így akart fiatal fiúkat elcsábítani a fiú diákjával szexelő pedagógiai asszisztens

Újabb videó került elő, amelyben a 15 éves fiúval szexelő pedagógus undorító részletességgel dicsekszik homoszexuális kalandjaival. Teljesen egyértelmű a célja: így akar újabb áldozatokat elcsábítani.

Ahogyan arról korábban már mi is beszámoltunk, a 15 éves fiúval szexelő tanár undorító részletességgel dicsekszik homoszexuális kalandjaival az internetre feltöltött videóiban. Újabb, a maga által feltöltött Storytime elnevezésű videóban árult mocskos részleteket, amelyet a Vadhajtások találta meg. A tanár alapvetően önbizalomhiányára, túlsúlyára és rossz önértékelésére hivatkozik, miközben elmeséli, hogyan került két fiatal fiúval is közelebbi kapcsolatba. A felvételek alapján teljesen egyértelmű: a videókat azzal a céllal csinálta, hogy így csábítson el újabb fiatal fiúkat.

Rájuk törték az ajtót

A fiúszeretőt tartó pedagógus a már említett videó elején felvázol egy régi emléket, amely egy iskolai focimeccsen történt. Vélhetően akkoriban történt az eset, amikor a már korábban említett tizenegyedikes diákkal, „No Name”-el volt kapcsolatban – számolt be az Origo. Aznap elment megnézni a fiú meccsét. Egy ponton viszont túl unalmasnak találta azt, és egy másik, mellette ülő kilencedikes fiúval, akit a videóban „L”-nek nevez, eljött a meccsről. Cigizett vele, és felmentek a kollégium videószobájába. Amit így mesél el:

átmentünk a szemközti piros iskola, a Klauzál tornatermébe, ahol a Ternei játszott egy konkurens csapattal.

A férfi szerint „No Name” később féltékenységében rájuk törte az ajtót, és kibontakozott egy homoszexuális féltékenységi jelenet.

Bizarr módon a videóban el is játssza ezt, eléggé skizofrén módon, hogy a néző el tudja képzelni.

A „csatakosra” izzadt, izzadtságszagú fiúk felizgatják

A tanár arról is élvezettel számolt be, hogy mennyire felizgatta őt a csatakosra izzadt, izmos fiútestek, a játékos lábak, az izzadtságtól az izmos felsőtestükre feszülő mezes fiúk látványa. Ismét a „tengerből kilépő görög fiúisten, Adonisz” metaforájával akarta érzékeltetni mennyire

tetszett neki az egymással küzdő, izzadó fiútestek látványa (és egyben arra késztetni a videóját megnéző fiúkat, hogy képzeljék Adonisznak magukat, hátha így könnyebben el tud csábítani érzelmileg labilis, megerősítésre és szeretetre vágyó gyerekeket).

A pedagógus felvázolta, hogy megismerkedett az iskolába érkező új diákkal is, akit „A”-nak nevez. A videóból megtudtuk, hogy „A” eleinte vonzotta őt, de később nem lett közöttük igazi kapcsolat.

„A” biszexuális volt, és azért tetszett a tanárnak, mert izmos volt a fiú teste, vonzónak találta, és volt olyan eset is, amikor közös cigerettázás közben egymás cigarettájából gyújtották meg a cigijüket.

Szerinte ez olyan volt, mintha csókolóztak volna egymással.

„A”-val közel ültek egymáshoz, simogatták egymást, egymáshoz érintették a combjaikat. A férfinak ez „fizikailag jó érzés volt.”

Hosszasan részletezi, hogy mi az, ami neki tetszett a fiúban, és a videóban itt különösen sokat mesél önértékelési zavarairól, és azt érzékelteti, hogy emiatt őt sajnálni kellene.

Fej nélküli, meztelen felsőtestű fiúkról készített rajzokat, és eközben önkielégítést végzett – erről is beszél az egyik videóban.

Ezen felül „hasfetisisztának” vallja magát. Elmeséli azt is, hogy rajzolás közben egyszer rányitott „A” a szobájában. Miután „A” az egész osztály előtt végül megmutatta ezeket a rajzokat, a férfi végül azzal védekezett, hogy azok csak a művészeti tanulmányaihoz kellenek. Azt is felfedi, hogy egyik liberális, általa szeretett tanára, akit nevén is nevez a videóban, segített neki abban, hogy ne bukjon le azzal, hogy a saját neméhez vonzódik. Végül azzal zárja ezt a történetet, hogy „A”-t drogbirtolás miatt eltávolították az iskolából.

Ismét a zuhanyzóban kerültek közelebb egymáshoz a fiúval

A tanár elmondta azt is, hogy „No Name” többek előtt simogatta a hasát, és közben Pocinak nevezte őt, ami szerinte kimondottan érzéki volt. Később egy újabb, számára „izgalmas este” történetét mesélte el. „No Name”-nek volt egy gondoskodó, apai énje, amit nagyon szeretett benne.

Ezután megint részletesen, undorítóan aprólékosan meséli el az egyik szexuális együttlétüket.

A férfi egyfolytában az önértékelési problémáira hivatkozik, és arra, mennyire túlsúlyos. Elmondása szerint a fiú ezt az érzést próbálta benne csökkenteni, segíteni neki.

A fiú benyúlt a pólója alá, és úgy kezdte el simogatni a hasát.

Végül a kollégium zuhanyzójába mentek vissza, mert mint a férfi már elégedetten mesélte, mindketten csatakosak és izzadtak voltak, le akartak tusolni. Ezt a szexuális élményét is iszonyatosan aprólékosan mondja el.