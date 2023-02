Megalázzák a ValóVilág szereplőit a Médiatanács szerint, az RTL Klub hallgat az ügyben

Két napja várja az M1 az RTL válaszát, hogy kiderüljön: miért sugároz emberi méltóságot sértő tartalmat a csatorna. A Médiatanács ugyanis súlyos jogsértéseket tárt fel az RTL-en futó valóságshow kapcsán. A döntés után az M1 azt is megkérdezte: elismerik-e, hogy a ValóVilág sérti a szereplők emberi méltóságát. Bár a kérdéseiket többször is elküldték, péntek estig nem kaptak választ.

Az RTL ValóVilág című műsorának megalázó és erőszakos jelenetei miatt indított vizsgálatot a Médiatanács, és azt állapította meg, hogy az RTL adása sérti az emberi méltóságot. A 24 órás online közvetítés pedig megszégyenítő helyzetbe hozza a szereplőket, miközben a gyermekvédelmi szabályok is sérülnek.

„Az RTL-en sugárzott ValóVilág11 megítélésünk szerint alapvető emberi jogokat, az emberi méltóságot sértő tartalmakat tartalmaz, és úgy gondoljuk, itt az ideje, hogy nyilvánosság elé lépjünk azzal, hogy ezek káros tartalmak és nem helyes” – mondta Szadai Károly, a Médiatanács tagja.

Az RTL honlapján egyetlen kattintással elérhetők a ValóVilág tartalmai: adásrészletek, extra videók, előzetesek. Az RTL Kettőn sugározzák a műsort, de az előfizetők – online – a nap 24 órájában nézhetik, hogy éppen mit csinálnak a szereplők. Élőben mutatják az intim jeleneteket is.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerint

a kamerák egy része olyan helyen van, ahol intim tevékenységet végeznek, ami különösen megalázó, megszégyenítő a szereplőkre nézve. Ezért folyamatos jogsértés áll fenn,

ugyanis a kereskedelmi csatorna által alkalmazott reality-műfaji eszközök és képi hatások sértik az emberi méltóságot.

Az M1 Híradó stábja kereste az RTL-t, hogy megtudja: belefér-e emberi méltóságot sértő tartalom közreadása az RTL-nél?

Megalázónak és megszégyenítőnek tartják-e, ha valaki kamerák előtt végez intim tevékenységet? Azt is kérdezték, hogy szerintük a fürdőszobában, mellékhelyiségben, hálószobában készült felvételek sértik-e a szereplők emberi méltósághoz való jogát? Illetve, elismerik-e, hogy a ValóVilág 24 órás online közvetítése sérti az emberi méltóságot? Kérdezték azt is: tervezik-e, hogy megszüntetik vagy korlátozzák a műsor online közvetítését? Levelüket több címre és többször is elküldték, de választ nem kaptak.

A Médiatanács jogsértőnek találta a szintén az RTL Kettőn futó Showder Klub egyik tavalyi epizódját is, amelyben egy humorista viccelődve tett olyan megjegyzéseket, amelyek a roma közösségekkel szembeni sztereotípiákat erősítik.

Az RTL Kettőt egy luxemburgi székhelyű cég üzemelteti, ezért az NMHH nem járhat el rögtön.

A Médiatanács szerint nem kizárt, hogy az RTL Kettő azért van máshova bejegyezve, hogy megkerülje a magyar szabályokat. De ettől még a hazánkban sugárzott műsoraik jogsértők.

„Olyan emberi viselkedés normáit sértő tartalmak kerülnek nemcsak online, hanem műsorba szerkesztve is adásba, amelyeknek szerintünk lejárt az ideje. Európában egyébként már nem nagyon vannak valóságshow-k” – fogalmazott Szadai Károly.

Az RTL már több büntetést is kapott jogsértő műsorai miatt. Legutóbb a Celeb vagyok, ments ki innen! egyik epizódja miatt bírságolta meg kétmillió forintra a Médiatanács. A kereskedelmi csatorna műsorvezetői ugyanis megalázó és kiszolgáltatott helyzetbe hoztak egy kolumbiai gyermeket, amivel törvényt sértettek.

