Még idén megindulhat a gázszállítás Azerbajdzsánból Magyarországra

Még idén megkezdődhet az azeri gáz szállítása Magyarországra – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Az év végéig mintegy 100 millió köbméter földgáz érkezhet, de később a hazai fogyasztás tíz–húsz százaléka is jöhet Azerbajdzsánból. Szijjártó Péter elmondta: ehhez azonban olyan fejlesztésekre lenne szükség, amihez az Európai Unió hozzájárulása is kell.