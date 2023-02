48 perc – Külföldről finanszírozzák az akkugyár elleni támadásokat?

Az akkumulátorgyár ügye és a technológiaváltás is téma volt a 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás című műsorban, melynek második felében ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője és Tóth Máté energiajogász voltak Lánczi Tamás vendégei.

Lánczi Tamás azzal indította a beszélgetést, hogy a debreceni akkumulátorgyár ügye nagy vitákat váltott ki. De hol kezdődött ez az akkumulátor őrület? – kérdezte vendégeit.

Tóth Máté energiajogász szerint a politika kezd rátelepedni erre az egészre, és félreviszik a témát, mert itt valójában egy technológiai, gazdasági, versenyképességi és jogi ügyről van szó, amely mögött a környezetvédelem is meghúzódik.

Kapcsolódó tartalom

Az akkumulátorok segítenek a zöldenergiához történő közeledésben, és az autóipar is olyan döntéseket hoz, amelyek az elektromos közlekedést segítik elő. Az EU azt szeretné elérni, hogy 2035-től csak elektromos meghajtású járművek legyenek, de az energiajogász szerint ez a céldátum korainak tűnik.

Az ambíció megvan, de hogy egy teljes technológiaváltást le lehet-e vezényelni addig, az kérdéses.

Tóth Máté (Fotó:Hirado.hu/ Horváth Péter Gyula)

Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője elmondta, hogy Európa szerte több olyan gyár is van, amely ugyanolyan technológiával dolgozik, mint a Debrecenben építendő gyár. A környezetvédelmi előírások megfelelően szigorúak, hónapokig tartanak az efféle engedélyeztetések. A baloldalon azt állítják, hogy a hazai ellátási láncba a gyár nem kapcsolódna be, ez viszont hazugság, sőt később a hazai autógyárak is profitálhatnak ebből, és ezúton a GDP-t is növeli majd.

Lánczi Tamás felidézte az egyik szlovák miniszter nyilatkozatát, aki szerint Magyarország rakétaként száguld, míg Szlovákia a szegény rokonnak tűnik mellette. Hazánk gyorsan lépett ezeknek a beruházásoknak az idehozatalában és a technológiai váltásban. Miért gondolják úgy egyesek mégis, hogy nekünk nincs szükségünk erre a beruházásra? – tette fel a kérdést.

Kapcsolódó tartalom

Tóth Máté kifejtette, hogy a technológiaváltás nagyon gyors és ez óriási gazdasági versenyfutást okoz.

A következő tíz évre az a várakozás, hogy az autóipari cégek 1200 milliárd dollárt költenek majd az elektromos átállásra. Ez a versenyelőny jelenleg Ázsiánál van, elsősorban Kínánál, de az egész világ érdeke, hogy lépést tudjon tartani a kínaiakkal. Aki nem akar lemaradni, munkahelyeket akar teremteni, az ezeket a beruházásokat pártolja.

Ifj. Lomnici Zoltán rávilágított arra, hogy Kína segédkezett abban, hogy az Egyesült Államok kiszervezze a gyártást Kínába, Donald Trump próbált ebben változtatást elérni, de sikertelenül. Az EU pedig teljes átjáróház ebben a tekintetben, ipari mennyiségben viszik ki a szenzitív gazdasági adatokat egyes országokból az uniós jogi környezet miatt.

A teljes debreceni történet is arról szól, hogy külföldi érdekek csatornázódnak be a magyar baloldalhoz, ugyanez van Paks 2 esetében is.

Ifj. Lomnici Zoltán (Fotó: Hirado.hu/ Horváth Péter Gyula)

Tóth Máté az akkugyár körüli aggodalmakról szólva elmondta, hogy teljesen érthető, viszont a hatóságokban való bizalmat nem szabad megingatni. A vízügyi kifogásokat az erre hivatott hatóságok kivizsgálták, a dokumentumokat közzétették, és számos esetben derült ki, hogy csupán rémhírkeltés zajlik. Ráadásul

a vízfelhasználás nem ivóvízből, hanem szennyvízből lesz megoldva, és ez világosan kiderül a hatósági dokumentációból.

Ami a víz szennyeződéseit illeti, a hatóság rendkívül szigorú rendelkezéseket vezetett be, és ezek Göd esetében is remekül működnek.

Kapcsolódó tartalom

Ifj. Lomnici Zoltán arra mutatott rá, hogy annak idején a Rába habzása vagy a Tisza halállományának pusztulása nem a magyar hatóságokon múlt, hiszen szomszédos országok gyárai és nem megfelelő intézkedései okozták ezeket. Nagyon lényeges körülmény, hogy az Alaptörvény alapjogként biztosítja a testi-lelki egészséghez való jogot, és az alkotmánybírósági gyakorlat szerint az egészséges környezethez való jog is minden embernek egyértelműen jár. A gyár esetében nem csupán a magyar kormány és hatóságok, de az uniós szervek is vizsgálódhatnak.

Tóth Máté a hasonló németországi beruházásokról elmondta, hogy a magyar szabályozás és hatósági gyakorlat még annál is szigorúbb, és Németországban sem történt semmilyen környezetszennyezés.

Kapcsolódó tartalom