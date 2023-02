Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A védelmi ipar fejlesztésének újabb lépése a Satys PSP Hungary megalakítása

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a védelmiipar-fejlesztés egyik újabb lépésének nevezte a Satys PSP Hungary Zrt. francia-magyar vegyesvállalat megalakítását csütörtökön Gyulán.

A cég az Airbus Helicopters Hungary felületkezeléssel foglalkozó partnere, a Békés vármegyei városban új gyáregységet is létrehoztak az Airbus-gyár mellett.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf emlékeztetett, a magyar kormány 2016-2017-ben célként fogalmazta meg, hogy kifejezetten európai beszállítókra támaszkodva tervezi a magyar haderő újrafelfegyverezését. De nem pusztán hadfelszerelési eszközök vásárlásával, hanem ahol lehet, gyártási kapacitást szeretne az országba hozni – tette hozzá.

Ennek egyik legtökéletesebb megvalósulása az Airbus Gyulára települése, amely elkezdte Magyarországra vonzani a beszállítói körét is, így érkezett meg a Satys – fogalmazott.

Ebből is látszik, hogy a magyar haderő fejlesztése egy stratégia szerint halad – jegyezte meg, hozzátéve, hogy az is a stratégia része, hogy Gyula-Békéscsaba térségéből kiindulva fejlesztik a haderőt, a légierőt. Ehhez csatlakozik a szakképzés, az egyetemi képzés, a K+F és az infrastruktúra fejlesztése is – közölte a tárcavezető.

Palkovics László, a vegyesvállalatot magyar részről létrehozó N7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Holding Zrt. vezérigazgatója kifejtette, a védelmi képességek fejlesztési stratégiájának három fontos pillére van. Saját tulajdonú cégek létrehozása; a hadiipari eszközök javítását, karbantartását végző cégek fejlesztése; és továbbá külföldi cégekkel technológiai partnerségek létrehozása.

Utóbbi terén kiemelkedő a gyulai Airbus gyár létrejötte, amely nagyon rövid idő alatt hozta magával az egyik beszállító cég Magyarországra települését is. „Az autógyártásban ez lassabb szokott lenni” – jegyezte meg.

Palkovics László emlékeztetett, a technológiai partnerségeknél Magyarország biztosítja a gyárak külső infrastruktúráját, a közműveket, a logisztikát; a partnerektől a tudást, a technológiát, a piacismeretet, a piaci hozzáférést és a vállalati kultúrát várják. A magyar kormány ezekhez egy innovációs ökoszisztémát is teremet, ami finanszírozási módokat, a szak- és egyetemi képzést és a beszállítófejlesztést is magában foglalja – ismertette.

Ennek eredményeként jött létre Zalaegerszegen a Rheinmetall harcjárműgyára, és tették le egy új lőszergyár alapkövét decemberben Várpalotán. A gyulai beruházás mégis kiemelkedik ezek közül – mondta.

Magyarországon régóta nem volt repülőgépipar, az Airbus révén mégis felkerülhet az ország Európa légiipari térképére. Egy körforgalom kivételével nagyon gyorsan megépültek az infrastrukturális elemek, és a gyáraknak a munkásokat képző békéscsabai szakképzési centrum átalakítása is „sikertörténet” – fejtette ki.

Hozzátette, ígéretet tettek a békéscsabai reptér átépítésére is, aminek a tervezése folyamatban van.

Palkovics László hangsúlyozta, a partnerségek révén innovációs képesség jön létre, amely az ország számára ellátásbiztonságot, továbbá exportképes terméket jelent.

A francia tulajdonú Satys Group harminc éve az Airbus beszállítója, a cég felületkezeléssel foglalkozó partnere. A Satys 17 millió eurót invesztált a gyulai gyárüzem létrehozásába – mondta Christophe Cador, a Satys Group alapítója és vezérigazgatója. „Ez az egyik legnagyobb európai beruházás a légiiparban” – közölte.

Hangsúlyozta, az Airbus-gyár mellett megépülő üzemmel a felületkezelést, a „legbiztonságkritikusabb” alkatrészek festését a legmodernebb technológiával, a lehető leggyorsabban és a legnagyobb biztonság mellett tudják elvégezni.

Christophe Cador elmondta, a beruházás stratégiai fordulópontot jelent a négy kontinensen jelen lévő cégcsoport számára. Franciaország és Portugália mellett most már van üzemük Magyarországon is, ahonnan a Rajnától keletre fekvő piacokat kívánják ellátni. Ez egy lehetőséget jelent a cég számára a további bővülésre – jegyezte meg, hozzátéve, hogy a gyár folyamatirányítási rendszere, felületkezelési eljárásainak automatizálása révén „úttörő fontosságú” telephellyé lépteti elő Gyulát.

Görgényi Ernő (Fidesz-KDNP), a város polgármestere elmondta, Gyulán három francia cég van jelen: az Eurofins csoport 2018-ban vette meg a laboratóriumi- és élelmiszervizsgálatokkal foglalkozó Food Analytica Kft-t. 2019-ben jelentette be az Airbus, hogy itt épít gyárat, az üzem tavaly nyáron elkészült és a termelés is elindult. Most pedig megjelent a Satys. Mindhárom cég a helyi munkaerőre épít – tette hozzá. Ezzel a város gazdasága a turizmus és a húsipar mellett újabb lábon tud állni, ami növeli a vonzóképességét és a megtartóerejét – jelentette ki.

