„Ők engem képviselnek, és akár még az EP-ig is képesek elmenni” – magabiztos volt a fiúszeretőt tartó pedagógiai asszisztens

Újabb és újabb felvételek kerülnek elő arról a férfiról, aki az egyik fővárosi iskola dolgozójaként szexuális kapcsolatban volt az egyik diákkal, és ezzel nyíltan el is dicsekedett. A férfi azzal is kérkedett, hogy őt olyan szervezetek támogatják, mint a Helsinki Bizottság, az Amnesty International vagy a tanártüntetések egyik szervezője, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete – ez utóbbi érdekképviselet szerint azonban ők csak munkajogi kérdésekről egyeztettek a férfival.

Újabb felvételek kerültek elő az iskolai dolgozóról

„Ez a tény, hogy egy 15 éves szeretőm van. Ez sokaknál kiverte a biztosítékot” – néhány napja a közösségi oldalán a diákjait rendszeresen LMBTQ-propagandával befolyásoló pedagógiai asszisztens még teljes nyíltsággal így dicsekedett, vállalva azt, hogy csaknem 40 évesen egy 15 éves fiúval folytat szexuális viszonyt.

A botrányban érintett férfit próbálták megszólalásra is bírni:

– Ön szerint helyénvaló, hogy egy 15 éves gyerekkel tart fent szexuális kapcsolatot?

– Nem nyilatkozom – válaszolta a pedagógiai asszisztens, aki az óbudai Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában dolgozott a botrány kirobbanásáig. Mára kapucnival a fején, napszemüvegben és maszkkal az arcát takarva közlekedik az utcán. A férfit a Metropol kérdezte, de ő inkább menekülőre fogta. Idézzük:

– Most miért nem nyilatkozik?

– Nem szeretnék most nyilatkozni, nem szeretem az ilyen egészpályás…

– A TikTok videóban részletesen kifejtette, hogy ezt, hogy szereti csinálni…

– Nem szeretem az ilyen egészpályás letámadásokat…

A férfi egy maga által készített korábbi provokatív videóban azzal dicsekedett, hogy ő tisztában van a törvényekkel, és amit tesz, az nem pedofília. Kifejtette:

„Az efebofiliát az orvostudomány nem tartja számon a mentális betegségek között, tehát ezzel sem jöhettek nekem, hogy én beteg vagyok mentálisan, ha pedofil lennék, akkor igen, jöhetnétek ezzel.”

Kijelentette, hogy őt, mint LMBTQ aktivistát ingyen védelmezik olyan szervezetek, mint a TASZ, az Amnesty International, a Helsinki Bizottság és bármikor kimenti őt a tanártüntetéseket szervező Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.

„Amíg ők engem ingyen képviselnek, és akár még az Európai Parlamentig is képesek elmenni, addig nektek a gatyátok rá fog menni az összes perre, előre szólok.”

Az iskolában tevékenykedő pedagógiai asszisztensnek saját, korhatáros Youtube-csatornája van, amely még jelenleg is elérhető – közli összeállításában az Origo. A lap beszámolója szerint a 15 éves fiúval szexelő iskolai dolgozó undorító részletességgel dicsekszik homoszexuális kalandjairól.

A férfi a Vadhajtások által megtalált újabb felvételen csak „no name”-nek nevezi a fiút, amiben egyebek mellett arról is beszél, hogy szerette a diák – idézzük –: „kis vékonyan izmos testét” nézni.

A lap azt is írja, Bite Zsolt szerint a kapcsolata azután torkollott vad orgiába, miután a fiú lelkileg össze volt törve, és vigasztalásért hozzá fordult.

Az ügy kirobbanása után több szülő is megszólalt a médiában. Mint kiderült: a pedagógiai asszisztens múlt hét szerdán engedély nélkül tartott szexuális felvilágosító órát alsós diákoknak az óbudai Krúdy Gyula Általános Iskolában, melynek keretében kizárólag az egyneműek szexuális életéről mesélt a kisdiákoknak.

Beteges hajlamú gondolkodásra vall a gyermekvédelmi népszavazás négy kérdése és maga a törvény is –közölte Márki-Zay Péter, aki még a tavalyi választási kampányban egy makói lakossági fórumra igyekezve az M1-nek azt mondta, szerinte nem létezik az LMBTQ-lobbi kiskorúakat célzó propagandája. A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje – aki később többször is aberráltnak nevezte a jobboldali választókat és a kormány tagjait is – most hallgat az iskolai-ügyről.

De „lapít és hallgat a dollármédia” is a 15 éves fiúval szexelő tanár botrányáról

Az Origo arról is cikkezik, hogy „a 444.hu, az Átlátszó, a guruló dollárokkal kitömött EzaLényeg, a Hírklikk, a Magyar Hang, a Mérce, a Gyurcsány-közeli Nyugati fény és a Válasz Online szintén elhallgatja az óbudai LMBTQ-aktivista megrontási botrányát.