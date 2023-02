Jámbor András aktivistája a magyar viperás támadó

Jámbor András, a Párbeszéd által a parlamentbe juttatott politikus közvetlen segítője az a nő, akit a négy gyanúsított egyikeként elfogtak a rendőrök a hétvégi viperás támadásokkal összefüggésben. A nőt, akit időközben le is tartóztattak, Dobos Krisztinának hívják – írja a PestiSrácok.hu.

A Pesti Srácok a nőről kiderítette, hogy a nemcsak lelkes „Jámbi-rajongó”, aki naponta osztja a politikusok bejegyzéseit, hanem Jámbor aktivistája, kampányának segítője volt. A párbeszédes képviselő nevével fémjelzett Szikra Mozgalom korábban azt állította, hogy semmi közük nincs az antifa támadókhoz.

A gyanúsítottat “Dobos Krisztiként” ismerik a nyolcadik kerületben is, ahol a közismert antifa törzshelyek, az Auróra és a Gólya állandó vendégei közé tartozik. Emellett “Dobos Kriszti” a hajléktalanok zavartalan közterületen éléséért küzdő A Város Mindenkié csoport aktivistája. Facebook-ismerősei között – amiből nincs túl sok – megtaláljuk Pikó András józsefvárosi polgármestert is.

A PestiSrácok.hu kedden tényfeltáró riportban mutatta be, hogy Jámbor András személye összefonódik a radikális, egyes országokban terroristaként kezelt antifasiszta hálózattal. Jámbor hívta életre a Mérce.hu-t és annak antifa blogját, a Tett.Mérce.hu-t, ahol főszerkesztő is volt. Ezután Karácsony Gergely főpolgármesteri tanácsadója, majd Szabó Tímea nemzetközi hátterű pártjának színeiben az Országgyűlés képviselője lett. Manapság Lenin lapjának és mozgalmának (Искра) nevét felvevő Szikra Mozgalom élén folytatja munkásságát.

Ez a hálózat hirdette meg a hétvégi antifa tüntetést, szerveztek, toboroztak résztvevőket. Közben a Mérce még egy korábbi, 2020-as írását is újra elővette, amelyben legalizálják az erőszakot, ha azt a szerintük nácinak vélt emberek ellen követik el.

A három lengyel, akiket agyba-főbe vertek viperákkal és bokszerekkel, városnéző turista volt. A munkahelyére tartó T. Zoltán, akit a postáról kijövet kaptak el, mindössze nemzeti érzelműként jellemezhető, nem volt köze a túrához vagy a kitörés napi megemlékezésekhez – idézték fel a cikkben.

Habár maga a Jámbor nevével fémjelzett Szikra Mozgalom is lelkesen terjesztette az antifa tüntetés meghívóját, önálló grafikákkal is toborzott, a hétvégi brutális és országos botrányt kavaró terrortámadások után most a szervezet igyekszik letagadni a támadókkal való kapcsolatát:

A sajtóban megjelent, a Szikra Mozgalmat ért alaptalan vádakat visszautasítjuk, ezen sugalmazások célja nem más, mint az uszítás és még több erőszak provokálása az országban. Előbbiek kapcsán vizsgáljuk a jogi lehetőségeket.

– írták mai a közleményükben. Megszólalt Jámbor András is:

Aki ismeri az én munkásságomat vagy a Szikráét, az tudja, hogy elítéljük az erőszak minden formáját. Így elítéljük a hétvégén elkövetett erőszakos támadásokat is, legyenek azok antifa vagy náci támadások, amelyek egyébként a Halászbástyánál békésen tiltakozó tagjainkat is érték. Hazudozhat erről a Fideszhez és a Mi Hazánkhoz kötődő média, de mi soha nem támogattuk, és soha nem is fogjuk támogatni, az erőszakos akciókat.

Forrás: PestiSrácok.hu