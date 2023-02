Így tesztelhetünk kockázatmentesen egy üzleti ötletet

Könnyen átlátható és biztonsággal tervezhető adózási forma a mellékállásban vállalkozóknak az átalányadózás 2023-ban Csongár Gábor okleveles forgalmiadó-szakértő szerint. A szakértő közölte, egy átalányadozónak, amennyiben a jövedelme maximum a teljes éves minimálbér fele, nem kell személyi jövedelemadót fizetnie, így gyakorlatilag kockázatmentesen próbálhat ki bárki egy üzleti ötletet. Mint fogalmazott, ez a konstrukció mindenkinek kifizetődő lehet iparágtól, tevékenységtől függetlenül, de ha valakinek több millió forintra ugrik az éves bevétele, abban az esetben érdemes más alternatívák után nézni és adószakértő segítségét kérni.

2023-ban tulajdonképpen ingyen és kockázatmentesen lehet kipróbálni egy üzleti ötletet évi 2 millió 320 ezer forintos bevételig átalányadózóként mindazoknak, akiknek mellette főállása van.

Csongár Gábor, az Első Magyar Könyvelő és Pályázatíró Kft. tulajdonosa elmagyarázta, a vállalkozók által végzett tevékenységek határozzák meg, hogy milyen költséghányadra jogosultak, és bár az átalányadózóknál is mindenki egyenlő, vannak köztük még egyenlőbbek.

Mint mondta, bár jellemzően 40 százalékos költséghányadot kell alkalmazni a tevékenységekre, vagyis a számlázott bevétel 60 százaléka lesz a jövedelmünk, a teljesség igénye nélkül az építőipari kivitelezők, gépjárműszerelők, számítógép-szerelők, taxisok, fodrászok, szépségipari dolgozók 80 százalék költséghányad alkalmazására jogosultak. A legjobban mégis a kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet folytatók járnak, folytatta, ők ugyanis 90 százalék költséghányadot számolhatnak el. Felhívta rá egyúttal a figyelmet, hogy nem a bejegyzett, hanem a ténylegesen végzett tevékenység mérvadó az elszámolásnál.

1,2 millió forint lehet az adókülönbség

Gyakorlati példával szemléltetve arról beszélt, hogy amennyiben egy átalányadózó 2 millió 320 ezer forintot számláz le és 40 százalék költséghányadot alkalmaz, akkor az átalányban megállapított jövedelemig nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. Ez a jövedelem idén 1 millió 392 ezer forint, ami pont a teljes éves minimálbér fele. (Amit leszámlázunk, az a bevétel, ebből vonjuk le a tevékenységre jellemző %-os költséghányadot. A kettő különbözete a jövedelmünk).

„A 80 százalék költséghányadot alkalmazóknál a leszámlázható összeg már évi 6 millió 960 ezer forint, míg a 90 százalékosoknál már 13 millió 920 ezer forint ez a határ. Hihetetlen, de ők csak az iparűzési adó 1 százalékát fizetik, ami a fenti összegek kimaxolásakor is csak 16.704 forint. Mi ez, ha nem egy soha vissza nem térő alkalom arra, hogy kipróbáljuk magunkat vállalkozóként?” – tette fel a költői kérdést az okleveles forgalmiadó-szakértő.

Megjegyezte, egy főállású átalányadózó ezzel szemben közel 1 millió 200 ezer forint adót fizet mindhárom fenti esetben, ami egészen megdöbbentő különbség.

Nincsen rizikófaktor, de ha beindul az üzlet, lépni kell

Csongár Gábor azt is elmondta, ha véletlenül nem jön be az üzleti ötletünk, az egyéni vállalkozást bármikor meg lehet szüntetni vagy akár két évre szüneteltethetjük is, így semmilyen joghátrány nem érhet. Abban az esetben viszont, ha telitalálatnak bizonyul a vállalkozásunk és elkezd milliókat termelni, ajánlott más adózási forma után nézni.

„Ha egy főállású, 40 százalékos költséghányadot alkalmazó átalányadózó évente kiszámláz 12 millió forintot – ami jelenleg is az alanyi adómentesség határa, tehát eddig tudunk áfa nélkül számlázni –, majdnem 3 millió forint adót kell, hogy fizessen. Ebben az esetben érdemes más alternatívák után nézni, de ehhez át kell gondolnunk a költségstruktúránkat is. Érdeklődni, tervezni kell, anélkül nem fog menni” – mutatott rá az Első Magyar Könyvelő és Pályázatíró Kft. tulajdonosa.

Az adószakértő mindent összegezve kijelentette, a főállás melletti átalányadózás kipróbálását megelőzően is célszerű átgondolni, hogy mi szükséges a vállalkozás elindításához, mekkora havi árbevétellel kalkulálhatunk, milyen költségek merülhetnek fel, egyedül is el tudjuk látni a teendőket vagy szükségünk lesz munkavállalókra is. Számtalan olyan kérdés merülhet fel, ami alapjaiban kihathat a cég életére, így mielőtt belevágnánk, mindenképpen egyeztessünk adószakértővel.

