Régóta problémák voltak a 15 éves fiúszeretőt tartó pedagógiai asszisztenssel

„Ez a tény, hogy egy 15 éves szeretőm van, ez sokaknál kiverte a biztosítékot.” És ez szerinte teljesen rendben van –jelentette ki videójában az az óbudai pedagógiai asszisztens, aki egy internetes videóban beszélt róla, hogy csaknem 40 évesen egy 15 fiúval folytat szexuális viszonyt. Az ügyet a Pesti Srácok.hu hozta nyilvánosságra. A portál által lementett, de a férfi oldaláról eltüntetett videóban a pedagógus arról is beszélt, hogy szerelmi kalandjában nincs semmi rossz, szerinte az teljesen rendben van. Az ügy kirobbanása után több szülőt is megszólaltatott az Origo. Mint kiderült: a férfi múlt hét szerdán engedély nélkül tartott szexuális felvilágosító órát alsós diákoknak, melynek keretében kizárólag az egyneműek szexuális életéről mesélt nekik. Kapcsolódó tartalom Szexuális felvilágosító órákat tartott alsósoknak a 15 éves fiúszeretőjével dicsekvő LMBTQ-aktivista Az iskola alsós diákjainak tartott szexuális felvilágosítást, és a szülők szerint az azonos neműek nemi életével traktálta a kicsiket az egyik óbudai általános iskola LMBTQ-aktivista pedagógiai asszisztense. Az etikaórákon a férfi a Pesti Srácok cikke szerint kizárólag az azonos neműek szexuális életéről mesélt a gyermekeknek. Egy másik szülő az Origo szerint arról is beszélt, hogy a felsős diákok szülei már korábban is jelezték, hogy gond van a tanárral, mert több diák is követi őt az online térben, ahol a többi között öngyilkosságra buzdító videót tett közzé, és nyíltan propagálja a másságot is. Valamint szexuális tartalmakat is készít magáról. Az iskola lépése pedig erre az volt, hogy a felső tagozatosoktól áttette a férfit az alsó tagozatosok, tehát a 10 éven aluliak közé. „Azt is megkaptam, hogy ha büntetőjogilag ez nem is problémás, de belefér a moralitásomba? Hogy egy közel 40 éves pasi egy 15 évessel kavar? Belefér! Az, hogy neked más a moralitásod, az engem nem tud érdekelni!” – közölte a férfi. Kapcsolódó tartalom Újra feltöltötte nagy botrányt kavaró videóját a 15 éves fiúszeretőt tartó pedagógiai asszisztens Az azóta kirúgott pedagógiai asszisztens újonnan feltöltött Instagram-videójában kiáll korábbi álláspontja mellett, és nem hajlandó önkritikát gyakorolni. Büntetőjogilag lényegében nincs vele gond – az LMBTQ ügyekben mindig aktív RTL híradója hétfői, az üggyel foglalkozó anyagában erről beszélt. Szerintük csak etikailag kifogásolható. Az M1 megkereste az RTL-t. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az RTL szerint ez az ügy csak jogi kérdés -e. Kíváncsiak voltunk rá, hogy mi az RTL álláspontja az ügyről erkölcsi szempontból, mennyire tartanak egy ilyen esetet morálisan elfogadhatónak. Az RTL azt válaszolta: híradójuk pártatlan és kiegyensúlyozott, nem nyilvánít véleményt a benne szereplő események vagy személyek kapcsán. Azt is írták: a óbudai általános iskola pedagógiai asszisztenséről szóló riportjuk foglalkozott az eset erkölcsi vetületével is. Az óbudai iskolai dolgozó ügye egy másik szempontból is érdekes lehet az Origo cikke szerint. A pedagógus ugyanis kisfilmjében azt állította, hogy ha őt jogilag megtámadnák, akkor számos jogvédő szervezet megvédené. „Engem olyan emberjogi szervezetek képviselnek, mint a TASZ, a Helsinki bizottság, az Amnesty International, de még a PDSZ is.” Az Origo arról is ír, hogy miután felsős fiúkra tett obszcén, szexuális megjegyzéseket, azzal zsarolta őket, hogy őt úgyis megvédik a Soros György által milliókkal támogatott jogvédők. Az ügyre ragált a Fidesz is. Kocsis Máté frakcióvezető azt írta közösségi oldalán: „A gyermekvédelmi törvényünket megtámadták és megsértették, a harc folytatódik tehát. Küzdeni fogunk a gyermekeink védelméért.” A Közmédia kereste az érintette iskolát is, ahol közölték: a férfit felfüggesztették a munkavégzés alól, és az iskola elítéli a történteket. Közben kiderült: a tankerület elbocsátotta a férfit. Kapcsolódó tartalom Kocsis Máté: Ameddig akár csak egyetlen pedofil is keresi a jogi kiskapukat, addig dolgunk van