Magyarország szigorú vizsgálatnak veti alá az ukrán gabonát

Folyamatos az Ukrajnából érkező mezőgazdasági termékek élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrzése, eddig 156 élelmiszeripari vállalkozásnál történt vizsgálat – közölte az Agrárminisztérium (AM) szerdai közleménye szerint a tárcavezető.

Nagy István kiemelte, az Ukrajnából Magyarországra érkező gabonák esetében a szigorú ellenőrzésekre azért van szükség, hogy védjék a magyar gazdák érdekeit. Hozzátette, Brüsszel továbbra is tétlenül nézi, hogy a Szolidaritási Folyosón Észak-Afrikába és a Közel-Keletre szánt ukrán gabona Európában ragad, komoly piaci zavarokat okozva. Az ukrán gazdák alacsony termelési költségekkel, az Európai Unióban nem használt termelési gyakorlatokkal állítják elő ezt a gabonát, így az nyomott áron érkezik a térségbe. Éppen emiatt az ukrán gabonát szigorú minőségi és élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrzésnek vetik alá Magyarországon – hangsúlyozta Nagy István a közlemény szerint.

Kapcsolódó tartalom

A miniszter emlékeztetett, hogy Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia és Bulgária már korábban az Európai Bizottsághoz fordult, hogy tegyen valamit az Ukrajnából beáramló gabonaimport megfékezéséért, ám konkrét intézkedést azóta sem javasolt a bizottság a kialakult helyzet kezelésére. Brüsszel nem áll ki a magyar és a közép-európai gazdák mellett, nem nyújt olyan segítséget, amely megvédené az egyébként ellehetetlenülő magyar, román, lengyel vagy bolgár termelőket.

Az Európai Bizottság az egységes tagállami teherviselés helyett a közép-európai gazdákkal fizettetné meg az ukrajnai gabonaexport árát. Kifejtette, az Ukrajnából nyomott áron érkező méz és baromfihús is a hagyományos exportpiacainkról szorítja ki a magyar termékeket. Magyarország több tagállammal együtt sürgeti azt is Brüsszelben, hogy egyértelmű eredetmegjelölés kerüljön a méztermékek csomagolására. Európában ugyanis olyan, harmadik országokból származó, rendkívül olcsó méztermékek lepték el a piacot, amelyek kiszorítják a jó minőségű magyar mézet – tette hozzá Nagy István.

Közölte egyúttal, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által koordinált ellenőrzések folyamatosan zajlanak. Az ukrán gabonát felhasználó magyar vállalkozásoknak közvetlen jogszabályi alapfelelőssége, hogy kizárólag az uniós és a belföldi előírásoknak megfelelő alapanyagot használjanak fel. Ezt is vizsgálja az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság. A tárcavezető leszögezte: Magyarország, ahogy eddig is, továbbra is minden segítséget és támogatást megad ahhoz, hogy a Szolidaritási Folyosó megfelelően működjön, és eljusson az ukrán gabona a harmadik országokba és a Közel-Keletre, de a magyar gazdák érdekeit meg fogja védeni – olvasható az AM közleményében.

Kapcsolódó tartalom