Karácsony Gergely „egymillió forintos beszédet" tartott Brüsszelben

Közel két napot vonatozott, legalább négy éjszakát töltött a nem éppen olcsó szállodáiról híres Brüsszelben múlt héten a főpolgármester, hogy egy rövid beszédet elmondhasson azok társaságában, akik saját bevallásuk szerint is valótlanságokat terjesztenek Magyarországról, ráadásul mindez több mint egymillió forintjába került a fővárosnak. Mint ismert, Karácsony Gergely egy brüsszeli konferencián ostorozta a magyar kormányt, és követelt erélyesebb fellépést hazánkkal szemben – a jogállamiságra hivatkozva.

A Budapestre háruló költség több mint egymillió forint (2810 euró) volt – derült ki a múlt heti Cities for the rule of law (Városok a jogállamiságért) elnevezésű konferenciával kapcsolatban – a Magyar Nemzet által – kikért közérdekű adatigénylésre adott válaszból, amelyet a Városháza küldött meg a lapnak az esemény után egy héttel.

Mint ismert, múlt kedden rendezték meg a belga fővárosban azt a konferenciát, amelyen részt vett Budapest főpolgármestere azokkal az uniós politikusokkal, akik előszeretettel támadják hazánkat. Az esemény előtt már napokkal korábban, szombaton vonattal utazott a belga fővárosba Budapest első embere, amiről a Facebook-oldalára feltöltött fényképpel számolt be.

Karácsony Gergely a posztjában úgy fogalmazott, hogy mivel vonattal utazott, spórolt néhány mázsa szén-dioxidot a bolygónak és egy kis pénzt az önkormányzatnak.

Viszont mint a Magyar Nemzet is megírta, ez a spórolás eléggé elhanyagolható összegű, mivel átszállás nélkül a Budapest–Brüsszel repülőjegy, ami a visszautat is magában foglalja, jellemzően hetven-nyolcvan ezer forint közötti összegbe kerül.

Ugyanakkor már negyvenezer forint körüli összegért is el lehet jutni a belga fővárosba, a legolcsóbb,

last minute repülőjegyek már 11 ezer forintért is elérhetők.

Eközben a legolcsóbb vonatjegy ára 22 800 forint, a visszaúttal együtt pedig 45 600 forintot kell fizetni egy Budapest–Brüsszel–Budapest távon.

Amúgy pedig egyetlen tonna üvegházhatású gázt sem spórol a Párbeszéd politikusa, mivel nélküle is elindultak a két főváros közötti, menetrend szerinti repülőjáratok.

Egyébként az egész út vélhetően több mint négy napig tartott a főpolgármesternek, hiszen úgy tudni, hogy még a múlt keddi, Brüsszelből érkező repülőjáratokon sem volt ott Karácsony, így vélhetően további egy estét töltött a belga fővárosban.

Az említett rendezvényen részt vett Karácsony Gergely elvtársa, a korábban Párbeszédben politizáló Jávor Benedek is.

A magyar főváros brüsszeli irodavezetőjéről – szintén közérdekű adatigénylés alapján – megtudta a lap, hogy Budapest brüsszeli képviselete részére bérelt irodahelyiségek működésével kapcsolatos költségek között szerepel a 24 000 eurós (több mint kilencmillió forint) éves bérleti díj, a hatezer eurós (kétmillió-kétszázezer forint) éves közösköltség-előleg, a Brüsszel városának megfizetendő ingatlanadó (ami 2022-ben 3572 euró volt), a biztosítási költség (ami egy évre 325 euró), valamint a 12 000 eurós (négymillió-ötszázezer forint) összegű bérleti garancia, mely összeget az irodabérleti szerződés lejártakor a bérlő részére visszafizetnek.

Továbbá a képviselet munkatársai 2022-es telefonköltsége összesen 3192 euró (egymillió-kétszázezer forint) volt.

A képviselőről korábban a Magyar Nemzet megírta, hogy ugyan nem tanácsadó, de jelentős pénzhez jut a baloldali vezetésnek köszönhetően, hiszen havonta 990 ezer forintért vezeti a főváros brüsszeli irodáját.

Hogy milyen egyéb juttatásokat (lakhatás, utazás, ruhapénz stb.) kap az irodavezető, az nem derült ki a tájékoztatásból.

A brüsszeli konferencián felszólalt Karácsony Gergely főpolgármester is. A 45 perces panelbeszélgetésbe ékelt felszólalásában úgy fogalmazott, Magyarország nagyon messze áll azon elvárások megvalósításától, amelyeket az Európai Unió a csatlakozni vágyó országoktól is elvár.

Karácsony Gergely a jogállamiság védelmében létrehozott eszközök erősítését követelte a rendezvényen.

Szerinte a városok támadásoknak vannak kitéve egyebek mellett az uniós források kiutalásának visszatartásával. Úgy vélte, mivel ezek a városok a működésük határaihoz értek, a jogállamiság helyreállításának nemcsak elméleti, hanem gyakorlati jelentősége van. Hozzátette: ezért is szükséges az európai fővárosok együttműködése az uniós források helyi szintű elosztása érdekében.

Az eseményen felszólalt többek között az a Gwendoline Delbos-Corfield francia EP-képviselő, aki egyben a magyarországi jogállamisággal foglalkozó jelentéstevő is.

A politikus először úgy fogalmazott, hogy Magyarország konkrét veszélyt jelent az Európai Unió számára. Szavai szerint köztudott, hogy a magyar titkosszolgálatok szivárogtatnak Oroszországnak, továbbá élen járnak a hamis hírek terjesztésében, a hírek cenzúrázásában, és a lakosság körében félelmet keltenek. Emlékeztetett arra is, hogy vezetésével szeptemberben jelentést fogadott el az Európai Parlament, amely szerint az uniós értékeket rendszerszintű veszély fenyegeti Magyarországon, az ország többé nem tekinthető teljes mértékben demokráciának. Később kvázi visszavonta a saját beszédét.

„Pontatlanul fogalmaztam, amikor az említett szivárogtatást említettem, amellyel kapcsolatban semmiféle bizonyítékom nincs, és remélem, hogy nem is ez a helyzet.”

– fogalmazott később Delbos-Corfield.

